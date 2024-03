FOTO: Traktorist se je prevrnil; gorelo na potniškem vlaku; ponoči treslo Dolenjsko

16.3.2024 | 11:15

Poškodovanega traktorista so odpeljali v novomeško bolnišnico. (Foto: PGD Trebnje)

Včeraj opoldne je pri naselju Ribjek v občini Mokronog -Trebelno voznik s traktorjem zapeljal s ceste in se prevrnil na brežino. Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so zavarovali kraj nesreče, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter traktor postavili na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega voznika traktorja oskrbeli na kraju in ga odpeljali v SB Novo mesto.

Nesreča v Novem mestu

Ob 13.54 sta v ulici Na Brezovici v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom iz vozila rešili voznika in sopotnika, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu in razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorelo na vlaku

Ob 22.57 je na železniški postaji v Dobovi, občina Brežice, gorelo v potniškem vagonu. Posredovali so gasilci PGD Mihalovec in PGD Veliki Obrež, ki so požar pogasili.

Potresni sunek v bližini Grosuplja

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči ob 3.05 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,7. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 16 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Grosuplja.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Ivančne Gorice, Višnje Gore in naselij v okolici, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

M. K.