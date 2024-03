FOTO: Zapeljal v teraso gostilne Mrak, gostje poškodovani

16.3.2024 | 18:35

Danes ob 12.34 je v naselju Sela pri Ratežu, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v teraso gostinskega objekta ter poškodovalo gosta. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, stabilizirali steber nadstreška terase in pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, poroča regijski center za obveščanje.

Fotografiji nesreče nam je poslal bralec D. N. in ob tem zapisal: ''Danes ob 13. uri se je pred gostilno Mrak zgodila prometna nesreča. Voznik Renault Clia se je iz smeri Šentjerneja peljal v smeri Novega mesta. Pri gostilni Mrak mu je iz nasprotne smeri pot zaprla voznica. Da bi se izognil direktnemu trku, je odvil na parkirišče gostilne Mrak, kjer pa se ni pravočasno ustavil in se zaletel v teraso, kjer so bili gostje na kosilu. Dva gosta sta bila huje poškodovana in se zdravita v novomeški bolnišnici, eden je utrpel lažje poškodbe.''

Delovna nesreča

Ob 15.40 se je v Mihalovcu, občina Brežice, poškodoval delavec. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

M. K.