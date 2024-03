Krka z zmago sklenila redni del, v četrfinalu z ACH Volleyem

10.3.2024 | 11:40

Odbojkarji Krke so sinoči odigrali tekmo 10. kroga zelene skupine in vpisali zmago v štirih nizih. To pomeni, da je Krka zeleno skupino končala na drugem mestu, s čimer so si Novomeščani zagotovili mesto v 1.A ligi za prihodnjo sezono, letos pa jih čaka še končnica, kjer jih bo v četrtfinalu pričakal ACH Volley.

Odbojkarji Krke so sinoči odigrali zadnjo tekmo drugega dela državnega prvenstva. Gostovali so v Brezovici, kjer so v štirih nizih vpisali novo zmago. V dresu Krke so bili najbolj razpoloženi Kosmina (12 točk), Jarvis (10) in Lindič (9), v dresu gostiteljev pa je največ, 11 točk zbral Renko. S tem je zelena skupina končana, prvo mesto je osvojil Alpacem Kanal, drugo pa Krka. Ekipi sta si tako zagotovili mesto v 1.A ligi za prihodnjo sezono, letos pa ju čaka še končnica.

Sportklub prva odbojkarska liga, zelena skupina, 10. krog

Špan Brezovica – Krka

1:3 (-22, 15, -15, -17)

Brezovica, 9. marec 2024.

Špan Brezovica: Željeznov 1, Šluga, Rozman, Pucelj 2, Glamočanin 7, Renko 11, Založnik 6, Šip 5, Šolinc, Filiputti (L), Juvan (L), Purgar, Kirbiš, Čopi 2. Trener: Ivan Milošević

Krka: Jarvis 10, Medved 3, Erpič G. 4, Kocjančič, Kosmina 12, Bregar 7, Verdinek (L), Kožar 1, Pulko, Erpič U., Lindič 9, Rojnik 3, Mejal, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Odbojkarji Krke so na deseti tekmi zelene skupine uspeli vpisati še deveto zmago, s čimer so potrdili drugo mesto na lestvici. S tem so si zagotovili mesto med odbojkarsko elito za prihodnjo sezono, letos pa jih čaka še končnica državnega prvenstva. V četrtfinalu se bodo srečali z ekipo ACH Volleya, ki je osvojila modro skupino. V četrtfinalu se igra na dve dobljeni tekmi.

Četrtfinalni pari:

ACH Volley – Krka

Calcit Volley – Alpacem Kanal

OK i-Vent Maribor – Fužinar Sij Metal Ravne

Hiša na kolesih Triglav – Panvita Pomgrad

Spored tekem Krke:

1. tekma: ACH Volley Ljubljana – Krka, 13. marca ob 18.00 – ŠD Tivoli

2. tekma: Krka – ACH Volley Ljubljana, 21. marca ob 18:30 – ŠD Marof

morebitna 3. tekma: ACH Volley Ljubljana – Krka, 27. marca ob 18:00 – ŠD Tivoli

s. v.