2. SNL: Novomeščanom tokrat ni šlo

10.3.2024 | 09:20

V Slovenski Bistrici (Foto: FB NK Krka)

Nogometaši v 2. slovenski ligi so začeli 20. krog. Po obetavnem uvodu v spomladanski del sezone, ko so krkaši doma s 3:1 ugnali kranjski Triglav, so tokrat na gostovanju z 0:3 izgubili z Bistrico. Nova pomembna domača tekma Novomeščane čaka v petek ob 17:00, ko na Portoval prihaja Ilirija.

Vodilni trije klubi, Beltinci, Nafta in Primorje, bodo igrali v nedeljo, četrtouvrščena Gorica pa je včeraj doma igrala neodločeno 1:1 z Jadranom iz Dekanov in izpustila priložnost za skok na tretje mesto.

Zadnjeuvrščeni Tabor je prišel do druge zmage v sezoni, Bilje je po dveh golih Caleba Chukwuemeke ugnal s 3:1, Bistrica je bila, kot omenjeno, s 3:0 boljša od Krke, pri čemer je Jaša Martinčič dosegel dva gola, Triglav pa je odpravil Tolmin z 2:0, čeprav je od 55. minute igral z igralcem manj.

- sobota, 9. marec:

KETY EMMI&IMPOL BISTRICA - KRKA 3:0 (1:0)

* Slovenska Bistrica, gledalcev 350, sodniki: Rađević, Benc, Jonke.

* Strelci: 1:0 Martinčič (39.), 2:0 Martinčič (54./11 m), 3:0 Kozić (65.).

* Bistrica: Fridrih, Zajšek, Križnik, Adžibaba (od 67. Justinek), Kozić (od 85. Tavares), Martinčič (od 73. Gobec), Ibrahim, Pesjak, Jadric (od 85. Drevenšek), Bukovec, E. Kapun (od 67. Frešer).

* Krka: Čadež, Lipec, Šalja, N. Kapun, Gliha (od 76. Tomac), Rorič, Nadarević (od 76. Toure), Betriu, Ostojič (od 12. Carl, od 61. Dervišević), Blaževski, Ivetić.

* Rumeni kartoni: Fridrih, Ibrahim; Lipec, N. Kapun.

* Rdeči karton: /.

GORICA - JADRAN DEKANI 1:1 (0:1)

* Nova Gorica, gledalcev, sodniki: Čontala, Tušak, Rumež.

* Strelca: 0:1 Fortuna (2.), 1:1 Baruca (53.).

* Gorica: Jurca, Kadrić (od 81. Krstić), Baruca (od 81. Jalinous), Marjanac (od 81. Almeida), Mungian, Sajčić, Brkić (od 85. Lesjak), Hodžić, Vendramin, Ćosić, Hrka.

* Jadran: Gabrić, Rob Rudonja, Koprivnik (od 68. Nwachukwu), Fortuna, Meštrić (od 76. Šehić), Klavora, Zonta, Zubanović, Rai Rudonja, Šćulac (od 76. Dalipi), Bračko.

* Rumeni kartoni: Ćosić, Baruca; Zonta, Zubanović, Klavora, Dalipi.

* Rdeči karton: /.

TABOR SEŽANA - VITANEST BILJE 3:1 (1:0)

* Sežana, gledalcev 300, sodniki: Kovačič, Pospeh, Frece.

* Strelci: 1:0 Chukwuemeka (39.), 2:0 Chukwuemeka (47.), 3:0 Pavlović (81.), 3:1 Trivunović (91.).

* Tabor: Fermišek, De Nuzzo, Todorov, Montesdeoca (od 71. Tomažič), Maloku, Rupnik (od 85. Bajnoci), Petkov, Chukwuemeka (od 53. Fuseini), Keita (od 53. Pavlović), Kaleba, Mpongo (od 85. Ćelić).

* Bilje: Lipičar, Cipi (od 46. Slavec), Pršo, Župan, Humar (od 67. Doplihar), Žejen, Bjelkić (od 46. Trivunović), Marinič (od 74. Stojičić), Perko (od 67. Bizjak Batistič), Trdin, Gomizelj.

* Rumeni kartoni: Chukwuemeka; Perko, Cipi Župan.

* Rdeči karton: /.

TRIGLAV - TOLMIN 2:0 (2:0)

* Kranj, gledalcev 250, sodniki: Novarlić, Lahovič, Majcen.

* Strelca: 1:0 Dakić (13.), 2:0 Gibson (22.).

* Triglav: Sorčan, Rajter Krebs (od 81. Gašperin), Šimunović, Karamarko (od 81. Schweiger), Čadež, Varešanović, Čeh (od 62. Kondić), Dakić (od 72. Momčilovski), Gibson (od 52. Horvat), Makadji, Pokorn.

* Tolmin: Erjavšek, Marsenić, Kavčič, Furlan (od 33. Frelih), Kumer (od 33. Prodanović), Simić, Skrbin, Kujović (od 46. M. Perše), Šturm (od 76. Rutar), Čilić (od 33. D. Perše), Močnik.

* Rumeni kartoni: Čeh, Čadež, Rajter Krebs, Momčilovski; Kumer, Šturm, Skrbin.

* Rdeči karton: Čadež (55.).

- nedelja, 10. marec:

13.00 BELTINCI KLIMA TRATNJEK - BRINJE GROSUPLJE

15.00 PRIMORJE EMUNDIA - RUDAR VELENJE

15.00 FUŽINAR SIJ RAVNE SYSTEMS - NAFTA 1903

15.00 ILIRIJA 1911 - DRAVINJA

* Lestvica:

1. Beltinci Klima Tratnjek 19 12 3 4 34:15 39

2. Nafta 1903 19 12 3 4 36:20 39

3. Primorje eMundia 19 10 6 3 28:17 36

4. Gorica 20 10 5 5 32:18 35

5. Triglav Kranj 20 10 4 6 32:23 34

6. Kety Emmi&Impol Bistrica 20 10 3 7 33:26 33

7. Brinje Grosuplje 19 8 5 6 30:21 29

8. Jadran Dekani 20 7 7 6 25:23 28

9. TKK Tolmin 20 6 5 9 23:33 23

10. Vitanest Bilje 20 6 4 10 34:38 22

11. Rudar Velenje 20 6 4 10 23:39 22

12. Krka 19 6 3 10 28:32 21

13. Dravinja 19 6 3 10 20:29 21

14. Fužinar Ravne 19 5 4 10 25:37 19

15. Ilirija 1911 19 4 6 9 18:25 18

16. Tabor Sežana 20 2 7 11 23:48 13

STA; M. K.