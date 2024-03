FOTO: Obetaven začetek pomladi

2.3.2024 | 08:30

Ismir Nadarević se je na prvi za Krko razveselil dveh zadetkov. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Prva lastovka sicer še ne prinese pomladi, a nogometaši Krke so uvod v spomladanski del sezone 2. SNL opravili z odliko, kar po ponesrečenem jesenskem delu daje upanje na uspešnejše nadaljevanje. S 3:1 (1:0) so doma ugnali kranjski Triglav, junak tekme pa je bil z dvema zadetkoma Ismir Nadarević, ki je v Novo mesto pozimi prišel iz Ilirije.

Krka, ki jo je na prvi tekmi spomladanskega dela vodil pomočnik trenerja Anton Usnik, je v zimskem prestopnem roku temeljito prevetrila moštvo in po prikazanem sodeč se stvari odvijajo v pravo smer. Pred nedokončano in zato prazno tribuno stadiona Portoval, ki bo še nekaj tednov gradbišče, so bili Novomeščani od prve minute boljši nasprotnik, čeprav je Triglav peti na lestvici, Krka pa blizu območja izpada.

PREMOČ OD PRVE MINUTE

Tribuna še ni dokončana, tako da je tekma potekala brez gledalcev. No, tisti najbolj zvesti so jo spremljali izza ograje. (Foto: B. B.)

Krkaši so po pravilu dobivali dvoboje na sredini igrišča in vršili pritisk na vrata gostov, ki v prvem polčasu skoraj niso pogledali proti golu. Novi napadalni dvojec - ob omenjenem Nadareviću še Andorec Ricard Fernandez Betriu, ki je prišel iz Bilj - je nekajkrat povzročil preplah v kazenskem prostoru gostov, potrditev premoči pa je prišla v 38. minuti, ko je po desni strani še enkrat več potegnil prodorni Mark Gliha, poslal oster predložek v sredino, kjer je do žoge spretno prišel Nadarević in jo s prvim dotikom pospravil v levi kot nemočnega Grege Sorčana. Prejeti zadetek je prebudil goste in že v 41. minuti je Luka Čadež na drugi strani s parado reševal vrata Krke. Vse skupaj je kazalo na razburljivo nadaljevanje.

EKSPLOZIVNO NADALJEVANJE

Mark Gliha je nekajkrat lepo prodrl po desni strani. (Foto: B. B.)

Triglav je v drugem polčasu res začel bolj napadalno, a se Krka ni pustila zmesti in pred vrati gostov je bilo kmalu spet vroče. Najprej je eden od krkašev je s strelom od daleč v 49. minuti dobro preizkusil Sorčana, ki je žogo odbil v kot, po katerem je Nadarević dosegel še svoj drugi zadetek. Na semaforju je pisala 50. minuta.

Le tri minute kasneje je po desni strani spet prodiral Gliha, se tokrat namesto za podajo odločil za preigravanje in strel na gol, ki ga je Sorčan sicer uspel odbiti, a le do Filipa Nikole Ostojiča, še ena okrepitev iz Bilj, ki je pritekel na drugo vratnico in odbitek pospravil v mrežo.

Pri 3:0 je zbranost Krki nekoliko padla, trener gostov Toni Golem je posegel po nekaterih menjavah in igra se je počasi preselila na Krkino polovico. Pritisk je v 82. minuti z močnim strelom od daleč v znižanje zaostanka pretvoril mladi Tilen Rajter Krebs. Zadetek je dal Triglavu še nekaj dodatne energije, a je Krko v težkih trenutkih iz zagate rešil vratar Čadež, tako da se rezultat do konca tekme ni več spreminjal.

S KARAKTERJEM DO ZMAG

"Zadovoljni smo z rezultatom, na koncu smo sicer malo trpeli, a zmaga je bila zaslužena. Že v prvem polčasu smo dobro odprli tekmo, imeli smo kar nekaj situacij za vodstvo in na srečo tudi dosti hitro povedli. V slačilnici smo se dogovorili, da bomo nadaljevali enako, da nočemo ostati pri minimalnem vodstvu, da moramo biti intenzivni, a ohraniti kontrolo in mirne glave. Rezultat je bil, da smo v drugem polčasu hitro še dvakrat zadeli, potem pa se nam je v psihološkem smislu zgodilo tisto, kar se dogaja tudi največjim ekipam. No, z disciplino in požrtvovalnostjo v obrambi smo pripeljali tekmo do konca," je vtise strnil Usnik.

Kot pravi, so v zimskem premoru pripeljali igralce z izkušnjami in mentalno trdnostjo, ki jim bodo pomagali pri gradnji ekipe, saj se jim v jeseni veliko stvari res ni izšlo. Krka je namreč v prvem delu sezone odigrala cel kup dramatičnih tekem, ki bi se lahko končale tako ali drugače, pa so se po pravilu v njihovo škodo. "Upam, da se bo to zdaj spremenilo in da bomo v nadaljevanju pokazali karakter, kakovost in borbeni duh, da hočemo tekme dobiti," je po uvodni spomladanski zmagi še povedal Usnik.

B. Blaić

