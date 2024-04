šport

Krkašice do delitve točk

29.4.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Stopiče - V športni dvorani Stopiče so konec tedna igralke ŽRK Krka gostile 3. krog končnice rokometne lige za ženske za mesta od 5. do 8. Tokrat so bile njihove nasprotnice ŽRK Žiher hiše Ptuj - Ormož.

Po napeti končnici sta si ekipi razdelili točki. Tekma se je končala z rezultatom 25:25.

Foto: FB ŽRK Krka

Izidi 3. kroga končnice rokometne lige za ženske

- od 1. do 4. mesta:

- četrtek, 25. april:

Litija - Z'Dežele 23:22 (13:12)

- nedelja, 28. april:

Mlinotest Ajdovščina - Krim Mercator 17:34 (9:17)

- lestvica:

1. Krim Mercator 3 3 0 0 113:68 12

2. Mlinotest Ajdovščina 3 1 0 2 77:87 6

3. Litija 4 2 0 2 105:129 4

4. Z'Dežele 2 0 0 2 44:55 2

- od 5. do 8. mesta:

- sobota, 27. april:

Krka - Žiher hiše Ptuj-Ormož 25:25 (13:15)

Trgo ABC Izola - Velenje 24:25 (11:12)

- lestvica:

5. Velenje 3 3 0 0 72:65 12

6. Izola 3 2 0 1 78:73 8

7. Ptuj-Ormož 3 0 1 2 69:75 3

8. Krka 3 0 1 2 70:76 1

