družabno

Ria ceni pozornost

15.5.2024 | 11:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv Renata Bačer Slabe

Upokojena sodelavka Dolenjskega lista Ria Bačer, ki je tudi častna občanka Novega mesta, bo oktobra dopolnila 93 let. Nedavno je sicer prebolela pljučnico, ki ji je načela zdravje. Za varnejši občutek uporablja invalidski voziček, a je to pri razpoloženju prav nič ne ovira. Pravi, da se v DSO Novo mesto, kjer živi, počuti varno.

Vsak dan jo obišče mlajša hči Ines Kirm, da jo odpelje na sprehod ali na kavo in da poklepeta o aktualnem dogajanju, saj Ria še vedno zelo bistro razmišlja. V domu si sobo deli z gospo Emo, s katero pazita druga na drugo in si pomagata, pogosto pa se druži tudi z gospo Majdo, ki ju je združil čas korone. Seveda pa je najbolj vesela, kadar pridejo na obisk domači, predvsem oba pravnuka – osnovnošolca Jakob in David. Takrat ve, da ji bo njuna mamica prinesla kup domačih dobrot, ki jih Ria še vedno obožuje.

Na objavljeni fotografiji je tokrat s starejšo hčerko Renato Bačer Slabe, ki je mamo prišla objet iz Portoroža, od koder jo vselej pripelje njen mož Janez, nekdanji Riin kolega, dolgoletni novinar na TV Slovenija. Kdaj pa kdaj Rio obišče tudi vnukinja Maja, ki živi na Dunaju, tako kot vnuk Andrej, ki je izjemno pozoren v skrbi za svojo babico. Rii torej v domu res ni dolgčas.

‹ nazaj