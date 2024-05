družabno

Spekli so najboljše stejke

15.5.2024 | 10:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Špena/KK

V sklopu tradicionalne Bubkine odprte kuhje, ki že leta vabi v Dečno selo v Posavju, je Špena BBQ iz Krškega tokrat organizirala odmevno mednarodno tekmovanje v peki stejkov in pic. V peki stejkov so v dveh kategorijah sodelovali tekmovalci iz Madžarske, Italije in Slovenije, med katerimi so bili tudi prvi, drugi, tretji, četrti in sedmi z uradne SCA lestvice. V tako močni konkurenci sta Slovenca dosegla izjemen uspeh, saj sta v obeh kategorijah osvojila tretje mesto.

Tekmovanje je potekalo pod okriljem in nadzorom ameriške Steak Cookoff Association, delo sodelujočih pa so ocenjevali mednarodno certificirani sodniki. Skladno s pravilnikom, so bili ti sicer fizično ločeni od prizorišča v posebnem prostoru, sojenje je bilo po točno določenem točkovnem sistemu »na slepo«, saj so tekmovalci oddali svoj oštevilčeni vzorec. Tudi razglasitev je bila zgolj v številkah in ko so bili rezultati oštevilčenih vzorcev znani, je bilo razkrito tudi ime tekmovalca. Tekmovanje SCA je bilo teden dni prej organizirano v Nemčiji, po slovenskem tekmovanju, ki je potekalo v dveh kategorijah, pa bo že naslednja tekma v Avstriji. V Dečnem selu so bile nagrade relativno visoke, saj je zmagovalec vsake kategorije prejel tisoč evrov, drugo uvrščeni 300, tretji pa 200 evrov.

Najboljši med 13 mojstri peke stejkov v kategoriji A so bili Madžar Andras Tarjanyi, Italijan Edith Mattiuzzo, tretjeuvrščeni pa Slovenec Gašper Gričar (na fotografiji desno). V kategoriji B so bili med 12 tekmovalci najboljši Madžar Andras Tarjanyi, njegov kolega Andras Loncsar na drugem mestu in Slovenec Marko Gasparič na tretjem (na fotografiji levo).

Ob SCA peki stejkov je krško podjetje Špena organiziralo tudi tekmovanje v peki pic, imenovano SBPC (Špena BBQ pizza competitions), v katerem se je pomerilo 8 ekip. Tudi tu je bilo sojenje slepo, po vnaprej znanem točkovnem sistemu, s katerim so bile vse ekipe seznanjene ob predhodni prijavi, sodniki pa so morali opraviti poseben tečaj. V Špeni si želijo, da bi tudi tu organizirali serijo tekem, na katerih bi dobili državnega, sčasoma pa celo evropskega prvaka. Najboljši picopeki na tekmovanju v Posavju so postali zmagovalec Rok Bučar, drugo uvrščeni Aljoša Kralj in tretje uvrščeni Albert Bračič. V močni konkurenci so najboljši dosegli izjemno visoke ocene, Rok Bučar pa je po mnenju sodnikov pripravil popolno pico.

Špena iz Krškega je ravno z namenom, da organizirajo in širijo tekmovanja v pripravi BBQ stejkov in pic, pa tudi da promovirajo prave mojstre peke, ustanovila Špena BBQ društvo, ki ga vodi predsednik in mentor Iztok Drobnič: »Že dve leti sestavljamo najboljše recepte in razvijamo vrhunske postopke, redno treniramo, se udeležujemo skupinskih treningov in tako posledično dosegamo tudi vse boljše rezultate,« je povedal Drobnič.

