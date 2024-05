šport

Sivo povprečje in prepričljiv poraz

15.5.2024 | 09:00 | STA; M. K.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v prvi polfinalni tekmi končnice Lige Nova KBM doma izgubili s Heliosom s 70:86 (15:24, 18:13, 19:26, 18:23).

Foto: KK Krka

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 300, sodniki: Krejić (Kranj), Krajnc (Domžale), E. Javor (Ljubljana).

* Krka: Planinić 5 (1:2), Hamilton 1 (1:4), Stergar 9, Bobnar 4 (2:2), Bačvić 4 (2:2), Cerkvenik 4, Jurković 19 (4:6), Špan 14 (1:1), Škedelj 10 (1:2).

* Kansai Helios: Blomgren 14 (1:1), Bernard 12 (3:4), Mirtič 14 (0:1), Nemanič 9, Copot 15, Mahkovic 8 (4:5), Sirc 2 (2:2), Daneu 12.

* Prosti meti: Krka 12:19, Kansai Helios 10:13.

* Met za tri točke: Krka 6:23 (Špan 3, Stergar, Škedelj, Jurković), Kansai Helios 10:31 (Nemanič 3, Copot 3, Blomgren 3, Bernard).

* Osebne napake: Krka 17, Kansai Helios 23.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Kansai Heliosa so dobili prvo tekmo polfinalne serije na dve zmagi lige Nova KBM. V dvorani Leon Štukelj v Novem mestu so premagali Krko s 86:70. Druga tekma bo v soboto, 18. maja v Domžalah, morebitna tretja pa bo na sporedu 21. maja.

Zmagovalec se bo v finalu na tri zmage pomeril z zmagovalcem serije med Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur in Cedevito Olimpijo, ki se bo začela v sredo ob 20. uri v Šenčurju.

To je bila četrta tekma med Krko in Kansai Heliosom v tej sezoni, tretje zmage pa so se zasluženo veselili izbranci trenerja Damjana Novakovića.

Gostje so bili v prednosti večino tekme, v prvem polčasu so imeli že 13 točk prednosti, vprašanje zmagovalca pa so rešili v uvodu zadnje četrtine, ko so povedli z 72:55.

Pri gostih, ki so igrali organizirano in zbrano, ni bilo izstopajočega posameznika, saj so si točkovni izkupiček v napadu enakomerno razdelili Jan Copot (15 točk, 5 skokov), Perttu Blomgren (14 točk, trojke 3:7), Tibor Mirtič (14 točk 9 skokov), Malcolm Bernard (12 točk, 5 podaj) in Žiga Daneu (12 točk, 8 skokov).

Na drugi strani velja iz sivega domačega povprečja izpostaviti le Roberta Jurkovića z 19 točkami in 10 skoki.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitke Heliosu za povsem zasluženo zmago. Mi bomo morali najti razloge za to. Zagotovo nismo pričakovali nekaj takega in razočaranje je precejšnjo. Slabo smo začeli tekmo. Nekaj dobrih minut v drugi in na začetku tretje četrtine je bilo premalo, saj se nam je potem zgodil totalen kolaps. Težko je reči ali je bil slabši napad ali obramba. Nismo bili pravi in tega se moramo zavedati. Imamo tri dni časa za pripravo na drugo tekmo. Naredili bomo analizo in skušali najti odgovore. Čeprav, nekih presenečenj niti ni bilo. Mislim, da je veliko odvisno predvsem od nas, kakšna bo naša reakcija na drugi tekmi.«

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn

‹ nazaj