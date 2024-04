šport

Začetek DP v motokrosu

29.4.2024 | 09:10 | Foto: Goran Krošelj, AMZS

Prilipe - Z dirko na progi Prilipe se je konec tedna začelo letošnje odprto državno prvenstvo Slovenije v motokrosu. Preizkušnjo so pripravili člani AMD Brežice.

Prevladovali so Miha Vrh (MX125), Alex Novak (MX85), Bogomir Gajser (MX veterani 50), Leon Ferš (MX veterani 40), Tim Repnik (MX65), Maks Sedlašek (MX50), Jan Pancar (MX Open) in Jaka Peklaj (MX2).

Novak suveren na domači progi

Na štartu kategorije MX 85 je bilo 11 tekmovalcev. Tu je najbolj ogorčen boj potekal med Taijem Vidovićem (AMD Koper) in adutom domačega kluba Alexom Novakom (AMD Brežice). Slednji je dvema prvima mestoma in osvojenim maksimalnim izkupičkom točk potrdil kakovost, ki jo premore, in se je zasluženo zavihtel na najvišjo stopnico podelitvenega podija, poroča AMZS.

Alex Novak (397) je slavil suvereno zmago v razredu MX 85.

Pri mlajših veteranih je bil drugi Marko Špehar (AMD Kolpa MXS).

Najmlajši tekmovalci razreda MX 50 so vozili na nekoliko skrajšani stezi, saj je celotna proga preprosto prezahtevna za najšibkejše motorje. Mladi domačin Maks Jereb (AMD Brežice) je končal na tretjem mestu.

Pancar vozil svojo dirko

Tekmovalci v dveh najmočnejših razredih MX 2 in MX Open so vozili skupaj. V najmočnejšem razredu MX Open je Jan Pancar (AMD Šentvid pri Stični) ponovno dokazal, da sodi v sam vrh svetovnega motokrosa. Nabral si je veliko prednost in praktično odpeljal svojo dirko.

Jan Pancar (253) tokrat ni imel enakovrednega tekmeca.

Peklaj brez težav

Jaka Peklaj (AMD Šentvid pri Stični) je bil v razredu MX 2 v vlogi favorita in je ta naziv tudi upravičil. Drugo mesto je pripadlo Žanu Ovnu (AMD Šentvid pri Stični).

