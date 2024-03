ŠD SU ohranja prvo mesto na lestvici

10.3.2024 | 08:50

Foto: FB ŠD SU

Za največje presenečenje 15. kroga 1. SNTL za moške je poskrbel Kajuh-Slovan, ki je doma s 4:2 premagal Savinjo I, ki pa je v Ljubljano prišla v oslabljeni zasedbi. Doma je s 4:2 proti Kemi Murexin prišel tudi ŠD SU, medtem ko je bil Maribor s 4:0 boljši od Inter Diskonta I. Mura Sobota I, je v gosteh s 4:0 premagala Krko, tekma med Tempom in Mengšem pa bo 15. marca.

ŠD SU

Poraz Savinje I je na najboljši možni način izkoristil ŠD SU, ki je po dveh zmagah Uroša Slatinška ter eni Jureta Slatinška in Jožka Omerzela, premagal Pucončane. Za goste je do dveh zmag prišel Damjan Zelko, ki je s Tomažem Pelcarjem slavil v igri dvojic, boljši pa je bil tudi od Jureta Slatinška.

KRKA

V petek pa je do prepričljive zmage v Novem mestu prišla Mura Sobota I, ki je imela največ težav v igri dvojic, v kateri sta Mitja Horvat in Bojan Ropoša odpor Denisa Pintarja in Aljaža Šmaljcelja zlomila šele v petem nizu. Oba sta bila nato uspešna še v posamičnih dvobojih, tako kot tudi Gregor Zafoštnik, ki je bil boljši od Matica Vertuša.

Izidi 15. kroga 1. SNLT za moške: ŠD SU – Kema Murexin I 4:2, Kajuh-Slovan – Savinja I 4:2, Maribor – Inter Diskont 4:0, Krka – Mura Sobota I 4:0, Tempo – Mengeš preloženo na 15. marec.

Vrstni red: 1. ŠD SU 26 (55:26), 2. Mura Sobota I 24 (53:14) – tekma manj, 3. Maribor 24 (54:23), 4. Savinja I 22 (49:15) – dve tekmi manj, 5. Kema Murexin I 14 (39:40), 6. Inter Diskont I 12 (33:47), 7. Krka 8 (24:52), 8. Kajuh-Slovan 6 (28:53), 9. Mengeš 6 (23:46) – dve tekmi manj, 10. Tempo 2 (12:54) – tekma manj.

M. Š.