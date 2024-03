Jan Pancar: Čar motokrosa je, da se lahko z minimalnim proračunom kosam z najboljšimi

10.3.2024 | 12:00

Jan Pancar (Foto: M. Metelko)

Nova sezona svetovnega prvenstva v motokrosu bo za slovenske ljubitelje tega športa nekaj posebnega. Poleg Tima Gajserja, v zadnjem desetletju najboljšega dirkača na svetu, bo prvič v elitni konkurenci nastopal še en slovenski dirkač. Najboljši dolenjski motokrosist Jan Pancar bo po selitvi iz razreda MX2 novinec med elito, a se novih izzivov ne boji.

Pancar se je v zadnjih sezonah uveljavil v razredu MX2, kjer je večinoma segal na rob deseterice, z nekaterimi boljšimi dosežki opozoril nase, v zadnji sezoni te konkurence pa je lani končal na skupno 11. mestu.

Zdaj ga čakajo močnejša konkurenca, močnejši motorji in drugačni izzivi. "Bistvo je, da med sezono napreduješ, postajaš boljši iz tekme v tekmo. Starti bodo pomembni, veliko voznikov bo enako hitrostih in start bo zelo pomemben. Nova konkurenca, nov motor, nekaj novega. A vseeno, ko si enkrat na tekmi, ne gledaš, s kom tekmuješ. Nimam nobenega strahu, veselim se tekem, z motorjem sem se super spoprijateljil, dobro se počutim in komaj čakam," je pred dnevi na druženju s sedmo silo na na novinarski konferenci krovne zveze AMZS na Vranskem dejal novi član elite.

Pojasnil je, da mu je skorajda malo žal, ker se je za selitev odločil šele zdaj. "Preden sem začel voziti ta motor, sem bil skeptičen, nisem vedel, kako se bom počutil. A sem se že prvič odlično počutil, konec koncev je motor 450 bolj primeren za mojo tehniko vožnje, ker nisem preveč agresiven. Če bi to že prej vedel, bi že prej večkrat vozil ta motor. Zdaj ima končno motor dovolj moči in dobro se razumeva."

Čeprav bo imel v primerjavi s tovarniškimi vozniki nekoliko slabše izhodišče, pa Pancar meni, da to ne bo prevelika ovira. V tem športu namreč razlike med tovarniškimi in zasebnimi dirkači niso nujno velike.

"Čar motokrosa je po mojem mnenju to, da čeprav tovarniške ekipe vložijo milijone v voznike, mehanike in vse skupaj, se jaz še vedno z minimalnim proračunom lahko kosam z najboljšimi, ker je večina še vedno v vozniku. Nekaj odstotkov pa se da dobiti z boljšim motorjem in pripravami," poudarja Pancar.

Bo pa za vse v ekipi sam. Oziroma skoraj sam, saj ekipo TEM JP253 vodita skupaj z očetom. "Z očetoma sva sama v ekipi, tudi na tekmah delava vse sama. Je več dela, a sva vseeno lahko konkurenčna. Zdaj sva že navajena. To ne bi smela biti težava, seveda pa porabiš več energije. Pripravljen sem, da naredim vse, kar lahko."

O pričakovanjih v MXGP je še nekoliko previden. "Kot novinec se moraš dokazati. Konkurenca je vsako leto hujša. Starti bodo zelo pomembni, večina bo podobno hitrih ... bomo videli. Zadovoljen sem s pripravami, na srečo ni bilo nobenih poškodb. Super sem treniral, hitro sem se privadil na motor, tudi pripravljalne tekme so bile dobre. To je super pokazatelj," meni 24-letni Dolenjec

"Rezultatsko je težko reči, kam bom segel. Cilj pa je prenesti hitrost s treningov in ob dobrih startih se mi zdi, da lahko presenetim." Poseben mik pa bo dirkati ob večkratnem svetovnem prvaku Gajserju: "Tim je fenomen. Skušal bom biti čim bližje. Veselim se dirkanja z njim in bomo videli, kako bo.''

Gajser novo sezono začel z zmago v kvalifikacijah

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na najboljši možen način odprl novo sezono svetovnega prvenstva v elitnem razredu MXGP, saj je bil najhitrejši v kvalifikacijah pred nedeljsko veliko nagrado Patagonije v argentinski Villi La Angosturi. Gajser je s tem pridobil tudi prvih deset točk v lovu na šesti naslov svetovnega prvaka.

Gajser se po lanski sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba, vrača na polno, to pa je potrdil že z današnjimi kvalifikacijami. Slovenski as je za nekaj več kot šest sekund ugnal najbližjega zasledovalca, Francoza Romaina Febvreja. Branilec naslova v razredu MXGP, Španec Jorge Prado, je bil četrti.

Lanska sezona je za Gajserja že pozabljena. Bila je ena najtežjih v karieri, saj si je že februarja zlomil nogo in potem izgubil pol sezone. A vrnitev je bila odlična. Ob koncu je bil vse konkurenčnejši, vse boljši, kar je dokazal tudi z dvema posamičnima zmagama. Slavil je tudi na zadnji postaji sezone 2023 v Matterley Basinu in s tem tudi na najboljši način napovedal prihajajočo sezono, ki jo je zdaj tudi sijajno začel.

Letos bo, kot omenjeno, v najmočnejšem razredu motokrosa Slovenija prvič imela dva dirkača. Gajserju bo družbo delal še Jan Pancar, ki je uvodne kvalifikacije sklenil na 15. mestu. Za rojakom je zaostal 19,729 sekunde,

STA; M. K.