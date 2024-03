Samospev prepeva že 30 let

10.3.2024 | 14:00

Z leve Majda Malerič, Tone Vardijan in Ani Jankovič Šober (Foto: M.G.)

Zbor v polni zasedbi

Njihovih 30 let

Črnomelj - Težko je prešteti vse nastope, a v povprečju jih je vsaj 10 na leto in to je skupno najmanj 300 nastopov v vseh letih delovanja. Število vaj presega številko 1500 in kar nekaj pevk in pevcev je, ki so zboru zvesti vseh 30 let, je med drugim zapisano v »osebni izkaznici« črnomaljskega Mešanega pevskega zbora Samospev, ki je v počastitev slovenskega kulturnega praznika za 30 let delovanja prejel občinsko Župančičevo priznanje.

»Naš največji uspeh je, da pojemo slovenske domoljubne in kot edini v Beli krajini tudi partizanske pesmi, da vzdržujemo kulturo, da nas ljudje pridejo poslušat. Seveda pojemo umetne in ljudske pesmi, po tematiki pa je naš repertoar zelo raznovrsten, obsega tudi ljubezenske, razmišljujoče, pesmi o naravi, o Beli krajini, domoljubne in partizanske pesmi. Vabijo nas povsod, redno pa na proslave na Griček in Lokve, občinske prireditve, revije. Tudi v tujini smo nastopili, med drugim smo prejeli srebrno državno plaketo od ZZB, Župančičevo, priznanje in še nekaj drugih nagrad,» je zadovoljstvo ob praznovanju pomembnega jubileja ob koncu minulega leta s 23 člansko zasedbo Mešanega pevskega zbora Samospev iz Črnomlja delila predsednica Majda Malerič.

Leta 1993 so po razpadu moškega in ženskega zbora v prejšnjih zasedbah združili moči v Mešanem pevskem zboru, ki ga od začetka vodi neutrudna, temperamenta Ani Jankovič Šober. Med ustanovnimi članih jih 15 še naprej veselo poje, tudi predsednica. »Da nismo od muh (smeh), kaže tudi razstava, na kateri smo pregledno predstavili našo pot, ki, to moram priznati, ni bila lahka, a smo bili skupaj kos vsem izzivom ... Predvsem zaradi tega, ker ljubimo petje in našo krajino, hkrati pa nadaljujemo izročilo prednikov,» je še posebej poudarila Majda Malerič, ki z možem pleše tudi v črnomaljski folklorni skupini Lepa Anka.

Čeprav člani zbora niso tako več rosno mladi - na svoja leta pa so še kako ponosni - ne mislijo odnehati, vsekakor bi si v svojih vrstah želeli novih obrazov. »Smo v času nekakšnega upora, ko se mladina raje zateka drugam. Se mi zdi, da jim je prešerno snidenje med pevci tuje, vaje in nastope pa dojemajo bolj kot obvezo,» so izkušnje blagajnice in prav tako ustanovne članice zbora Francke Čadonič.

Vzor vsem (pevskim) generacijam pa je že 17 let, odkar je član, brez dvoma tudi 86-letni Anton Tone Vardijan iz Dolenjcev pri Adlešičih. Majda in Francka zanj pravijo, da je zlat fant ne le zaradi orglic, na katerih mojstrsko igra od otroških let, ampak tudi zaradi nekaj milozvočnih priredb, ki ji izvaja na koncertih.

Tone s soplesalko

»Štel sem deset pomladi, ko sem se postal del družinskega orkestra. Doma smo imeli dva brača, bugarijo in berdo. Peli, igrali in plesali smo tudi tokrat, ko so se pri nas zbirale številne Vardijanove družine. Prišli so tudi Nikovi iz Kočevja. Danes bi temu rekli: Oh, kako je bilo luštno," se spominja Tone, ki je še do lani plesal in igral na tamburici. Poslovil se je na koncertu v Adlešičih, a inštrumenta še ni obesil na klin. Če bo treba, bo še priskočil v pomoč, je obljubil. In seveda pel. "Po družinskih stopinjah gre vnuk. Dedek, ki je v zboru tenorist, je na to neskončno ponosen," ga je dopolnila Majda.

Petje je konjiček tudi zakoncev Mire in Vinka Grabrijan iz Adlešičev. Med korona časom, ko so pevci ostali doma, je Mira popolnoma razkrila svoj dar do literarnega ustvarjanja. "Do takrat sem tu in tam na papir zlila nekaj besed ob rojstnih dnevih ali jubilejih, med zaprtjem države pa se mi je odvalil kamen. V večernih urah sem tekoče zlagala kitice več kot 400 različnih pesmi, ki sem jih objavila v pesmarici 'Uresničene sanje'. Kmalu pa je nastala druga zbirka pesmi z naslovom 'Trenutki življenja'. Vmes pa se je nabralo toliko pesmi za novo zbirko," je povedala Mira. "Hitreje piše kot naš slavni rojak Zupančič," jo je pohvalila predsednica Majda, ki se za večletno sodelovanje zahvaljuje tudi območni izpostavi sklada za ljubiteljske dejavnosti Črnomelj.

M. Glavonjić