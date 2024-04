bela krajina

V letu dni temeljita prenova Kulturnega doma Črnomelj

27.4.2024 | 10:30 | STA; M. K.

Foto: Jani Pavlin

Črnomelj - Ministrica za kulturo Asta Vrečko in direktor podjetja TGH Marko Jarnević sta včeraj popoldne v Črnomlju podpisala pogodbo o celoviti obnovi Kulturnega doma Črnomelj. S tem se uresničujejo dolgoletna prizadevanja Črnomaljcev po prenovi omenjenega doma, ki je sicer kulturni spomenik državnega pomena in kot tak v lasti ministrstva.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko in direktor podjetja TGH Marko Jarnević

Kot je ob podpisu pogodbe dejala ministrica, je črnomaljski kulturni dom izjemnega pomena za slovensko zgodovino. Zgrajen je bil kot sokolski dom, med 19. in 20. februarjem 1944 je v njem potekalo prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS), s čimer so bili po njenih besedah postavljeni temelji slovenske državnosti, med letoma 1944 in 1945 pa je v njem delovalo tudi Slovensko narodno gledališče. Po vojni je služil kot kulturno središče Črnomlja.

"Vesela sem, da podpisujemo pogodbo prav pred praznikom dneva upora proti okupatorju. S to prenovo bo dom zasijal kot odprt prostor za prireditve in kulturne dogodke najširši publiki. Ti notranji javni prostori so namreč ključni gradniki skupnosti. Poleg tega z obnovo sledimo tudi enemu izmed pomembnih ciljev, ki smo si ga zadali v našem mandatu na ministrstvu, to je decentralizaciji," je dejala ministrica.

Po besedah črnomaljskega župana Andreja Kavška je prenova doma priznanje vsem Belokranjcem za vse, kar so do zdaj naredili na poti samostojne države. "Prenovo si zasluži tudi sam dom, ki bo tako lahko gostil ansamble, ki bodo nastopali s profesionalnimi predstavami, ki si jih vsi zelo želimo," je dejal. Povedal je, da gre za večletni projekt, ki je zahteval veliko dela in usklajevanj z državo in tudi sicer.

Sama obnova bo po besedah direktorja črnomaljskega TGH Jarnevića zahtevna, se je bodo pa lotili profesionalno kot vsakega projekta do zdaj. Z deli bodo začeli takoj po prvomajski praznikih, obnova pa bo trajala 11 mesecev. "Največji izziv bo statična sanacija konstrukcije samega objekta, kar nekaj bo tudi restavratorskih del," je dejal.

V okviru prenove bodo temeljito sanirali nosilno konstrukcijo, notranjost in zunanjost doma ter vseh inštalacij.

Celotna vrednost obnove znaša nekaj manj kot tri milijone evrov, od česar bo ministrstvo iz evropskega Načrta za okrevanje in odpornost namenilo 2,1 milijona evrov, nekaj manj kot 830.000 evrov pa iz lastnih sredstev.

