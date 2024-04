bela krajina

Svetniška seja / Kmalu pobratenje občin Črnomelj in Hvar

16.4.2024 | 09:30

Črnomelj - Občina Črnomelj in Grad Hvar že nekaj let odlično sodelujeta na različnih področjih, predvsem na športnem in kulturnem. Črnomaljski občinski svetniki so se na včerajšnji seji med drugim seznanili o nameri obeh občin, da skleneta sporazum o pobratenju. Obravnavali so tudi predlog odloka, ki bo omogočal javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta postavitve sončnih elektrarn na občinskih površinah in objektih in se seznanili še z informacijo o izdelavi nove celostne prometne strategije Občine Črnomelj.

Včerajšnja seja črnomaljskih občinskih svetnikov (Foto: Občina Črnomelj)

Skozi dosedanje povezovanje Občine Črnomelj in Grada Hvar je bila obojestransko izražena želja, da bi te vezi še utrdili in tudi formalizirali v obliki pobratenja obeh občin. Prvi korak k formalizaciji pobratenja predstavlja podpis pisma o nameri, ki ga nameravata občini podpisati v tem mesecu. Na podlagi pisma o nameri bo pripravljen sporazum o pobratenju, nato pa v prihodnjih mesecih sledi svečani podpis sporazuma o pobratenju Občine Črnomelj in Grada Hvar, so sporočili iz Črnomlja.

Ostali sklepi

Člani občinskega sveta so na seji obravnavali tudi predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Sončne elektrarne na površinah in objektih Občine Črnomelj. Posebej primerne za tovrstne projekte so strehe večjih objektov, kot so šole, vrtci in telovadnice, kjer je na voljo obsežnejša površina streh za namestitev sončnih panelov in je največji potencial za proizvodnjo električne energije, so prepričani na občini. Ta si namreč prizadeva uresničiti cilje skupnostne samooskrbe občine in uporabnikov površin ter zmanjšati stroške rabe električne energije v javnih objektih, ki bodo vključeni v projekt, glede na stroške in ceno električne energije na trgu. Predlog za izdajo odloka so na seji potrdili, naslednji korak je izvedba javnega razpisa za izbor zasebnega partnerja.

Na seji so se svetniki seznanili še z uspešno pridobljenimi nepovratnimi sredstvi Občine Črnomelj na razpisu za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij. Nova celostna prometna strategija, ki jo zahteva nova finančna perspektiva, bo tudi podlaga za prijavo na razpise za črpanje evropskih ali državnih sredstev.

