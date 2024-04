gospodarstvo

Ob zaključku projektov zahvale gospodarstvenikom

25.4.2024 | 14:30 | M. K.

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek je z včerajšnjo podelitvijo zahval podjetnikom na priložnostnem srečanju izrazil hvaležnost za njihov prispevek k uspešnemu zaključku projektov Izgradnja ekonomske poslovne infrastrukture v poslovni coni TRIS Kanižarica 1. del in Prenova ekonomsko poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer (med letoma 2018 in 2022) ter projekta Ekonomsko poslovna infrastruktura v poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G in G3 (med letoma 2020 in 2024).

Podjetniki, ki so sodelovali v omenjenih projektih, so, kot so sporočili z občine, ''nesporno prispevali k ohranjanju in zagotavljanju novih delovnih mest ter k zasedenosti površin v poslovnih conah še pet let po zaključku projekta, tako kot so določale zahteve projektov, ki sta jih sicer sofinancirali Republika Slovenija ter Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.''

Župan se je podjetnikom zahvalil za njihovo podporo in poudaril, da je ta ključnega pomena za nadaljnji razvoj skupnosti.

Zahvale za tvorno sodelovanje v omenjenih projektih so prejeli:

MM trgovina, d.o.o.

LIPNIK d.o.o.

TOMI d.o.o. Črnomelj

Modelarstvo Miketič d.o.o.

Čurk d.o.o.

JEKOS d.o.o.

AVTO MALI d.o.o.

EKI d.o.o. Črnomelj

Elektronika Lakner d.o.o.

Avtokleparstvo Vinko Banovec s.p.

ELMI Črnomelj, d.o.o.

AB okna Andrej Brodarič s.p.

Varstveno delovni center Črnomelj, enota Majer

Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., mesno-predelovalni obrat Črnomelj

PAKLOG pakiranje in logistika d.o.o.

JANIBO, d.o.o

NET podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.

EMV VRŠČAJ elektroinstalaterstvo - meritve Črnomelj, d.o.o.

KOVINOPLASTIKA LOZAR proizvodnja in trgovina, d.o.o.

LANEA ENGINEERING, projektiranje in proizvodnja d.o.o.

