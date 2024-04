gospodarstvo

Akrapovič tehnični partner Ferrarija in Lamborghinija

29.4.2024 | 12:40 | STA; M. K.

Črnomelj/Ivančna Gorica - Podjetje Akrapovič je z italijanskim podjetjem Ferrari podpisalo večletno pogodbo, s katero je, kot smo že poročali, postalo tehnični partner v njegovem programu Ferrari Hypercar. Podobno pogodbo je podjetje februarja podpisalo z Lamborghinijem. Obe mu odpirata vrata za sodelovanje v vztrajnostnih avtomobilskih dirkah, tudi na znameniti 24 ur Le Mansa.

Akrapovičev obrat v Črnomlju (Foto: A. R.; Radio Odeon)

Akrapovič s Ferrarijem združuje sile na preostalih sedmih dirkah letošnjega svetovnega prvenstva vztrajnostnih dirk FIA WEC. Podjetji sta že sodelovali na dirki v italijanski Imoli, ki je bila na sporedu pred tednom dni, naslednja dirka bo v Belgiji, nato sredi junija sledi znamenita dirka za 24 ur Le Mansa v Franciji. Sezona se bo nadaljevala z dirkami v Braziliji, ZDA in na Japonskem, končala pa se bo novembra v Bahrajnu. Ekipa Ferrari AF Corse bo pri tem tekmovala z dvema dirkalnikoma Ferrari 499P, za katerega naj bi določene tehnične rešitve razvijal tudi Akrapovič.

"Vsi v podjetju smo zelo veseli novega partnerstva," besede Akrapovičevega izvršnega direktorja Davorina Dobočnika povzema sporočilo za javnost. "To, da smo postali tehnični partner pri programu Ferrari Hypercar, je za nas velika čast in vsi se veselimo tesnega sodelovanja s Ferrarijem," je dejal. Dodal je, da v podjetju komaj čakajo, da vidijo, kako se bo odvijal preostanek sezone in kam jih bo pripeljalo to partnerstvo z vidika razvoja novih tehnologij in rešitev za Ferrari 499P.

Na vztrajnostnih dirkah sicer že tekmuje dirkalnik še enega avtomobilskega giganta, Lamborghinija, ki prav tako uporablja Akrapovičev izpušni sistem. Podjetje Akrapovič je tehnični partner Lamborghinijevega športnega oddelka Squadra Corse postalo februarja. Pogodba predvideva, da bo slovenski proizvajalec od sezone 2024 opremljal LMDh-dirkalnik Lamborghini SC63. Ta se je z Akrapovičevim izpušnim sistemom prvič podal na progo marca, ko je nastopil na dirki Qatar 1812 km, s katero se je začela sezona v prvenstvu FIA WEC.

Podjetje Akrapovič ima sicer bogato dirkaško zgodovino, saj so dirkači z njegovimi izpušnimi sistemi do zdaj osvojili že 175 naslovov svetovnih prvakov.

Podjetje obratuje v tehnološko najsodobnejših tovarnah v Črnomlju in Ivančni Gorici, svoje proizvode pa prodaja v več kakor 80 državah.

