kultura

''Ko sneg skopni'' / Tamburaški orkester Dobréč piše novo zgodbo

17.4.2024 | 09:00 | I. B.

Foto: J. Pavlin

Semič - Nedeljski večer je bil v Kulturnem centru Semič obarvan s čarobnimi melodijami pomladi. Tamburaški okrester Dobréč je pod vodstvom dirigenta Igorja Kudeljnjaka navdušil s koncertom Ko sneg skopni, ki je predstavljal prehod iz zime v pomlad in se hkrati povezoval z začetkom novega poglavja v njihovi zgodbi, ki so jo letos začeli pisati z dirigentom.

Tamburaši so s svojimi instrumentalnimi izvedbami prepletali znane tamburaške melodije z nežnimi popevkami, na odru pa sta se jim pridružila vokalistka Tina Kocjan in harmonikaš Miro Dizdar. Skladno s pomladno tematiko koncerta je skozi večer veljal optimističen in radoveden duh, ki ga je s svojim humorjem še dodatno podkrepil voditelj Boštjan Romih.

Aplavz in stoječe ovacije ob koncu koncerta so bile le potrditev izjemne glasbene izkušnje in vrhunske umetniške izvedbe Tamburaškega orkestra Dobréč. Koncert je nedvomno pomenil velik uspeh za orkester in hkrati napovedal še veliko lepega v njihovi glasbeni zgodbi.

‹ nazaj