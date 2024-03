FOTO: Krčani napolni mrežo Brežic

9.3.2024 | 08:45

Krčani so se včeraj veselili zmage nad Brežičani.

V prvem polčasu so domači zadeli dvakrat, v nadaljevanju pa še trikrat.

Dvakrat se je med strelce vpisal kapetan Krčanov Tomaž Zakrajšek.

Krško - Po zimskem premoru so na zelenice stopili tudi nogometaši v 3. ligi vzhod. Uvodni krog spomladanskega dela prvenstva je prinesel lokalni derbi med Krškim in Brežicami, ki je na tribune stadiona Matije Gubca pritegnil veliko gledalcev. Več razlogov za veselje so imeli domači navijači, saj so Krčani s kar 5:0 premagali sosede iz Brežic in se jim tako tudi oddolžili za nepričakovan poraz na začetku sezone.

Nogometaši Krškega so bili tokrat od prve minute boljši nasprotnik, mrežo Brežičanov pa so načeli v 10. minuti, ko je po podaji z desnega kota z glavo zadel kapetan Tomaž Zakrajšek. Tudi v nadaljevanju niso popuščali, bili so odločnejši in spretnejši v dvobojih za žogo ter pokazali več želje po zmagi. Na drugi strani si Brežičani niso priigrali niti ene prave priložnosti, domači vratar Vid Goričar praktično ni imel nobenega dela. Krčani so premoč na igrišču potrdili pred koncem polčasa, ko je na 2:0 povišal Timon Regvar.

Brežiški navijači so po odmoru upali na preobrat, a to je bil račun brez krčmarja. Domači so v 48. minuti dosegli še tretji gol. Niki Radovič, ki je med zimskim prestopnim rokom okrepil Nogometni klub Krško Posavje, je z desne strani podal oster in natančen predložek v sredino kazenskega prostora, kjer je bil najhitrejši Žiga Ribič, ki je brez težav premagal nemočnega vratarja gostov Nejca Travnikarja.

Krčani se kljub visokemu vodstvu niso ustavljali, bili so lačni zadetkov. V 60. minuti se je med strelce znova vpisal Zakrajšek, pet minut pred koncem pa je zadel še Lan Lekše. Brežičani so v zadnjih minutah močno pritisnili na krška vratar, a jim vsaj častnega gola ni uspelo zabiti.

»Težka tekma. Brežičani imajo dobro ekipo, čvrsto. Nekoliko so nas na začetku presenetili, saj so visoko vršili pritisk, tako da nismo mogli vzpostaviti igre, ki smo jo trenirali v pripravljalnem obdobju. Fantje so se dobro odzvali, pokazali pravi karakter in bili disciplinirani na igrišču. Mislim, da smo zasluženo zmagali. To je odličen začetek spomladanskega dela sezone, vendar nas to ne sme uspavati, moramo še naprej trdo delati,« je po tekmi povedal Robert Regavar, ki je med zimskim premorom prevzel vodenje krškega moštva.

Trener Brežičanov Dražen Vegel na drugi strani ni bil preveč razočaran nad porazom. »Krško je imelo danes odlično realizacijo, od osmih strelov na vrata so dosegli pet golov. Drugače nas niso nadigrali. Smo mlada ekipa v razvoju, pokazali smo, da znamo igrati, vendar nam danes ni šlo, da bi zabili kakšen gol. Domačim čestitam za zmago, za nas ta visoki poraz ni nič tragičnega. Igralci so nabrali izkušnje, nekateri so prvič igrali takšno tekmo. Rezultat je, kakršen je, a sem zadovoljen z našo igro,« je dejal Vegel.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija