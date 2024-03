V MO Krško za participativni proračun namenjajo 210.000 evrov

9.3.2024 | 16:00

Ajda Štrucl in Janez Kerin (Foto: MO Krško)

Krško - V Mestni občini Krško bodo v letu 2025 za participativni proračun namenili 210.000 evrov. Denar za projekte, ki jih predlagajo občani, bodo razdelili v sedem območij, v vsako po do 30.000 evrov. Občani bodo lahko predloge podali med 18. marcem in 18. aprilom.

Participativni proračun za leto 2015 sta na četrtkovi novinarski konferenci predstavila župan Janez Kerin in direktorica krške občinske uprave Ajda Štrucl.

Lani so prebivalci Krškega predlagali 37 in izglasovali 27 projektov, aktivnosti za začetek izvedbe projektov pa že potekajo, je povedal Kerin.

Po besedah direktorice občinske uprave bodo vse predloge, ki jih bodo letos podali občani, do sredine maja pregledali na občinski upravi ter jih posredovali v dokončno presojo in potrditev pristojni komisiji. Ta bo nato do junija pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih območjih in jih dala občanom na glasovanje. To bo potekalo med 7. in 14. junijem na spletni strani občine in v sprejemni pisarni v delovnem času občinske uprave.

Med pogoji za uvrstitev predlogov na glasovanje so, da projekt prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine, spodbuja vključenost občanov in je finančno ovrednoten do 15.000 evrov (če ne presega mej krajevne skupnosti) oz. do 30.000 evrov (če v večjem delu presega meje krajevne skupnosti znotraj enega območja).

