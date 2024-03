8. marec: Posavke rojevajo najmlajše, Dolenjke po plačah najbližje moškim

8.3.2024 | 12:00

Foto: Freepik

Ob današnjem mednarodnem dnevu ženska je slovenski Statistični urad pripravil nekaj statističnih podatkov. Povzemamo nekatere najzanimivejše.

V Sloveniji je lani prebivalo skoraj 1.054.000 žensk, njihova povprečna starost je bila 45,4 leta. Poročenih je bilo 42,0 % žensk, starejših od 14 let. Skoraj tretjina žensk, starih vsaj 15 let, je imela terciarno izobrazbo. V 4. četrtletju 2023 je bilo med delovno aktivnimi prebivalci 45,3 % žensk.

Kakšna je povprečna ženska v Sloveniji?

V Sloveniji je na začetku lanskega leta živela 1.053.701 ženska. Njihova povprečna starost je bila 45,4 leta, kar je bilo skoraj 3 leta več od povprečne starosti moških. Poimenovane so bile z več kot 30.000 različnimi imeni, največ je bilo Marij, sledile so Ane, Maje, Irene in Mojce. Ženske v povprečju živijo skoraj 8 let dlje kot moški – povprečna starost prebivalk, umrlih v 2022, je bila 82,5 leta, prebivalcev pa 74,9 leta. Pričakovano trajanje življenja deklic, rojenih v 2022, je bilo 83,9 leta, dečkov pa 78,4 leta.

Po čem izstopajo prebivalke posamezne statistične regije - Slovenija 2022 (Vir: SURS)

Po zadnjih razpoložljivih podatkih je bilo med prebivalkami Slovenije, starimi 15 let ali več, 75,7 % takih, ki so rodile vsaj enega otroka. Med 25-letnicami je bilo 22,1 % mater, medtem ko je med 30-letnicami ta delež znašal 55,0 %. Med ženskami, starimi 15 let ali več, jih je največ (40,8 %) imelo dva otroka.V 2023 je bilo največ žensk (42,0 %), starejših od 14 let, poročenih; sledile so samske (nikoli poročene), bilo jih je 36,9 %. Zanimivo, največ moških (47,6 %) je bilo samskih, tj. nikoli poročenih. Leto prej so bile neveste ob sklenitvi zakonske zveze stare v povprečju 34,9 leta (ženini 37,3 leta), ob prvi poroki pa 31,0 leta (ženini 32,9 leta).

Ženske so na začetku leta 2023 predstavljale 49,8 % prebivalcev Slovenije. Njihov delež je bil najvišji v občinah Murska Sobota in Ankaran (51,7 %), najnižji pa v občini Šentrupert (41,2 %). Slovenija je sicer ena redkih držav članic EU, v katerih je prebivalo manj žensk kot moških. Takšno razmerje je bilo leta 2022 le še na Švedskem, v Luksemburgu in na Malti. Do 62. leta starosti med prebivalci Slovenije prevladujejo moški, nad to starostno mejo pa ženske. Med stoletniki je bilo konec lanskega leta 311 žensk in 60 moških.

Kakšna je izobrazbena struktura žensk v Sloveniji?

Leta 2022 je imelo terciarno izobrazbo (tj. doseženo najmanj višješolsko izobrazbo) 29,9 % prebivalk Slovenije, starih vsaj 15 let. Med moškimi je bil ta delež nekoliko nižji, 21,1 %.

V 2022 je študij na kateri koli stopnji terciarnega izobraževanja v Sloveniji dodatno zaključilo 9.560 žensk; predstavljale so 59,3 % diplomantov terciarnega izobraževanja. Med novimi diplomantkami je bil delež največji na področju poslovnih in upravnih ved ter prava (20,1 %), sledilo je področje zdravstva in socialne varnosti (18,0 %).

Kakšen je položaj žensk na trgu dela?

V 4. četrtletju 2023 je bilo med delovno aktivnimi prebivalci 451.000 žensk (ali 45,3 % od vseh), od tega je bilo 89,8 % zaposlenih in 8,5 % samozaposlenih. Pri moških je bil delež slednjih višji, 14,8-odstoten.

Po začasnih podatkih za 2022 je povprečna mesečna bruto plača za ženske v Sloveniji znašala 2.117 EUR ali 137 EUR manj kot za moške. Plačna vrzel med spoloma je znašala 6,1 %, največja plačna razlika je bila v skupini poklicev za storitve, prodajalci oz. prodajalke (18,1 %), najnižja pa med uradniki oz. uradnicami (2,1 %). Plače so bile v vseh poklicnih skupinah višje pri moških.

Po metodologiji in podatkih Eurostata je bila leta 2022 plačna vrzel v Sloveniji 8,2-odstotna. Najmanjša je bila v Luksemburgu (0,7 %), ta je bila tudi edina EU-država, v kateri so bile plače žensk višje kot plače moških, sledili sta Italija (4,3 %) in Romunija (4,5 %). Največja plačna razlika pa je bila v Estoniji (21,3 %), sledila je Avstrija (18,4 %).

Kako ženske usklajujejo delo in družinsko življenje?

Zastopanost žensk na trgu dela v Sloveniji je višja od povprečja držav članic EU. Leta 2022 je stopnja delovne aktivnosti žensk, starih 18–64 let, v Sloveniji znašala 72,5 %, v EU pa 67,4 %. Tudi stopnja delovne aktivnosti žensk z otroki je bila višja od povprečja EU-27; med materami s tremi otroki ali več je bila najvišja na Švedskem, 83,4-odstotna, Slovenija se je z 81,5 % uvrstila na tretje mesto.

Stopnje delovne aktivnosti žensk z otroki (18–64 let), EU-27, 2022 (Vir: SURS)

Kako živijo ženske v Sloveniji?

Leta 2021 je bila povprečna starost prebivalk Slovenije ob prvi zaposlitvi 24 let, povprečje EU-27 je znašalo 1 leto manj. Ženske so se od staršev odselile pri starosti 28,1 leta (povprečje EU-27: 25,5 leta), ob rojstvu prvega otroka so bile stare 29 let (povprečje EU-27: 29,5 leta), pričakovana življenjska doba prebivalk Slovenije pa je bila 83,8 leta, skoraj 1 leto več od povprečja EU-27 (82,9 leta).

Ženske v Sloveniji so na splošno zadovoljne s svojim življenjem, v 2023 so ga na lestvici od 0 do 10 ocenile povprečno s 7,7, pri čemer so bile najbolj zadovoljne v starostni skupini 26–35 let (8,2).

M. K.