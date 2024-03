Poklukar z župani o vplivu migracij na življenje ljudi

7.3.2024 | 12:00

Minister s črnomaljskim županom Andrejem Kavškom, ...

... krškim Janezom Kerinom ...

... in županjo Kostela Natašo turk. (Foto: MNZ)

Ljubljana - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je včeraj sestal z župani občin Krško, Črnomelj, Kostel, Ilirska Bistrica in Podlehnik. Govorili so o vplivu nezakonitih migracij na življenje ljudi v obmejnih občinah, predvsem njihovo varnost, so sporočili z ministrstva.

Po zagotovilih policije je varnost v obmejnih občinah dobra. Policija namreč glede na potrebe prerazporeja kadre ter prilagaja tehnike in metodike dela. V obmejnih občinah je nadzor okrepila z namenom zagotavljanja varnosti lokalnega prebivalstva, preprečevanja kaznivih ravnanj ter zagotavljanja varnosti otrok na poti v šolo in iz nje, je zapisano v sporočilu za javnost.

Minister je sogovornike seznanil s potekom odstranjevanja ograje na meji s Hrvaško. To teče po načrtih, do zdaj pa je bilo odstranjene več kot 85 kilometrov ograje. "Župani so to dejstvo pozdravili, saj je ograja pred leti zarezala v življenje tamkajšnjih prebivalcev ter imela negativen vpliv na turizem in čezmejno povezovanje," je zapisano. Župani so se tudi strinjali, da je sodelovanje policije z lokalnim prebivalstvom dobro.

Beseda je tekla še o povračilu stroškov občinam zaradi povečanega nadzora meje. Pri tem je minister župane seznanil, da bodo aktivnosti v zvezi s tem tekle na enak način kot v preteklih letih.

STA; M. K.

Galerija