Pridne roke posavskih kmetic

4.3.2024 | 11:00

Fotografije: Posavski muzej Brežice

Brežice - V Posavskem muzeju Brežice so konec tedna pripravili druženje z, kot sporočajo iz zavoda, neprecenljivimi nosilci nesnovne dediščine, s posavskimi društvi kmetic: Društvom kmetic Brežice, Društvom kmetic Krško, Društvom kmečkih žena Arnika, Radeče, Društvom podeželskih žena Pod Gorjanci, Kostanjevica na Krki, in Društvom kmetic Ajda, Bistrica ob Sotli. Zaradi nepričakovane bolezni je svojo odsotnost opravičilo Društvo kmetic Sevnica.

Z dogodkom, ki poudarja pomen žensk za našo dediščino v različnih časih, vojnah in miru, so obeležili tudi 40. obletnico smrti Ivana Ivačiča (28. 3. 1921—20. 3. 1984), kuharskega mojstra – prve slovenske kuharske TV-zvezde. Ob tej priložnosti je muzej obiskal tudi njegov sin Peter Ivačič z ženo Dragano.

Društvo kmetic Brežice s predsednico Zdravko Kampijut je predstavilo pehtranovo potico in jabolčno pito, Društvo kmetic Krško s predsednico Olgo Vintar pehtranovo potico, jabolčni štrudl ter rogljičke iz pehtrana in skute. Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč so zastopale tri njihove članice, ki so predstavile pehtranovo potico, jabolčno pito in jabolčni štrudl, Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki s predsednico Anico Žugič je predstavilo pehtranovo potico in kolač cop na lop, Društvo kmetic Ajda iz Bistrice ob Sotli s predsednico Jožico Stadler pa pehtranovo potico in jabolčno pito. Dogodek so nadaljevali z vodstvom po Viteški dvorani z direktorico muzeja Alenko Černelič Krošelj, stalni razstavi Harmonija štirih elementov z Boštjanom Kolarjem in prenovljeni stalni razstavi Puntarija, Kmečki upori in Posavje v 16. stoletju z avtorico razstave Mihaelo Kovačič ter zaključili z druženjem in pokušino različnih in, kot so sporočili iz Posavskega muzeja Brežice, odličnih pehtranovih potic in drugih dobrot posavskih kmečkih žena.

Dogodek je bil del trajnosti projekta Banova domačija – okusimo dediščino.

M. K.

