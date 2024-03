Krka zanesljivo do zmage nad Šoštanjem

3.3.2024 | 08:20

Novo mesto - Zmaga odbojkarjev Krke kot dobra popotnica za polfinalno tekmo Pokala

V predzadnjem krogu zelene skupine sta se v novomeški dvorani Marof sinoči pomerili Krka in Šoštanj Topolšica. Zmage so se v treh nizih razveselili Novomeščani, za katere je to dobra popotnica pred polfinalom Pokala, ki jih čaka v sredo. Najbolj razpoložen igralec tekme je bil domači Jarvis, zbral je 18 točk, od tega 5 z blokom. Po 13 oziroma 10 točk sta dodala še Pulko in Lindič.

Sportklub prva odbojkarska liga, zelena skupina, 9. krog

Krka - Šoštanj Topolšica 3:0 (10, 23, 22)

Sodnika: Pevc, Hafnar. Obiskovalcev: 100.

Krka: Jarvis 18, Medved 2, Erpič G., Kocjančič, Kosmina 2, Bregar, Verdinek (L), Kožar, Pulko 13, Erpič U. 2, Lindič 10, Rojnik 5, Mejal 5, Laknar (L). Trener: Jernej Rojc.

Šoštanj Topolšica: Jovanov (L), Kugovnič (L), Mori 6, Jamnikar 4, Frankovič 1, Lokvenec 1, Pergovnik 2, Koren 2, Cenić 7, Kovačič 4, Kasnik 2. Trener: Dean Stojanov.

Novomeščani so si ključno prednost priigrali v osrednjem delu prvega niza. Z nizom odličnih začetnih udarcev Mejala je Krka pobegnila na prednost s 16:8. Gostujoči trener je v teh momentih uporabil oba odmora, a naleta domačinov ni uspel ustaviti. Kmalu zatem je nov as za Krko vpisal še Jarvis in dvomov o zmagovalcu ni bilo več. Krkaši so do konca niza poskrbeli še za nekaj lepih potez, nato pa je prvo zaključno žogo domačim z asom priigral Lindič, Kosmina pa jo je izkoristil v naslednji akciji z atraktivnim napadalnim udarcem mimo postavljenega bloka za končnih 25:10.

Drugi niz je bil nekolilo bolj izenačen, tudi na račun menjave v domačem kadru, saj je trener Rojc počitek namenil kapetanu Kosmini, namesto njega pa je zaigral Rojnik. Šoštanjčani so korak s Krko držali do 15. točke, nato pa so sledile minute domačinov. Zopet so postavili nekaj učinkovitih blokov, dvignili nekaj žog v obrambi, v napadu pa je Mejal dobro razigraval svoje napadalce, pri čemer sta bila najbolj razpoložena Lindič in Jarvis. Gosti so sicer poskušali in so se po uspešnem bloku Jamnikarja Krki približali na 22:21.. Prvo zaključno žogo je Krki z napadom iz druge linije priigral Jarvis. Sledil je zgrešen napad Rojnika, ki je podaljšal upanje gostom, a prav Rojnik je v naslednji akciji z uspešnim napadom postavil končnih 25:23 za Krko.

Tudi tretji niz se je odvijal bolj po željah domačinov. Niz so odprli s štirimi zaporednimi točkami in potem večino niza držali prednost treh, štirih točk. Domači trener si je tako lahko privoščil nove menjave im priložnost ponudil tudi Bregarju in Kožarju. Gosti so z dvema zaporednima asoma Kovačiča ter uspešnim blokom Cenića uspeli priti na vsega točko zaostanka z 20:19, a v končnici so več zbranosti pokazali Krkaši. V napadu je bil za vodstvo s 23:21 uspešen Pulko. Prvo zaključno žogo je Krki z že petim blokom na tekmi priigral Jarvis. Gosti so uspeli ubraniti prvo zaključno žogo, a potem so servis poslali v avt in Krka je slavila zmago (25:22).

Primož Mejal: "V prvem setu smo predvsem na začetnem udarcu naredili veliko razliko. Drugi set smo se malo preveč sprostili, tudi nivo igre je padel. Vseeno smo ga nekako uspeli dobiti, podobna zgodba pa se je odvila tudi v tretjem. Menim, da je zelo dobro za nas, da smo po grdem porazu v Kanalu uspeli dobiti to tekmo. V sredo nas čaka polfinale Pokala Slovenije proti Calcit Volleyu, na to tekmo pa odhajamo sproščeno. Vemo, da je to za nas velika priložnost, ampak bo treba zaigrati veliko bolje, kot pa smo danes."

Krka bo v sredo ob 20. uri v domači dvorani Marof odigrala polfinale Pokala Slovenije, na drugi strani mreže pa bo stal Calcit Volley.

Izidi 9. kroga

- zelena skupina:

Alpacem Kanal - Črnuče 3:1 (21, 15, -25, 22)

Krka - Šoštanj Topolšica 3:0 (10, 23, 22)

SIP Šempeter - Špan Brezovica 0:3 (-20, -21, -22)

- lestvica:

1. Alpacem Kanal 9 8 1 25:5 33

2. Krka 9 8 1 24:8 30

3. Špan Brezovica 9 4 5 15:17 19

4. Šoštanj Topolšica 9 3 6 12:21 17

5. SIP Šempeter 9 3 6 13:20 12

6. Črnuče 9 1 8 7:25 3

S. V

Foto: MOK Krka

