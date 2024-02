Nika Glojnarič v Glasgow po nov osebni rekord

28.2.2024 | 08:15

Šesterica slovenskih atletov potuje v Glasgow; Nika Glojnarič prva z leve (Foto: AZS)

Ljubljana - Na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo od 1. do 3. marca v Glasgowu, bo nastopila šesterica slovenskih atletinj in atletov. Filip Jakob Demšar in Nika Glojnarič (Brežice) v teku na 60 m ovire, Lia Apostolovski v skoku v višino, Neja Filipič v troskoku, Anej Čurin Prapotnik na 60 m in Rok Ferlan na 400 m.

Ker na prvenstvu na Škotskem zaradi poškodbe ahilove tetive ne bo tekmovala Tina Šutej, ne bo pa tudi Anite Horvat in Maruše Mišmaš Zrimšek, ki v tej timski sezoni nista tekmovali, so cilji reprezentance bolj skromni.

Na seznamu potrjenih udeležencev SP je 651 športnikov, 331 atletinj in 320 atletov iz 133 držav. Med njimi je 18 dobitnikov zlatih medalj s prejšnjega prvenstva v Beogradu. Tam je pred dvema letoma Šutej osvojila bron v skoku s palico, eno izmed šestih slovenskih medalj na 18. tovrstnih prvenstvih.

Prvo ime tokratne ekipe bo Lia Apostolovski, ki je po dosežkih sezone v širšem krogu kandidatinj za zmagovalni oder. Veliko ji pomeni, da bo prvič nastopila na dvoranskem SP, čeprav je bila v zadnjem obdobju vedno v finalih velikih tekem na prostem.

"Konkurence ne podcenjujem, veliko jih ima osebne rekorde nad dvema metroma in so tako v tem pogledu pred mano. Nastopile bodo najboljše, bo le finale. Sama se bom osredotočila nase in na izvedbo svojih skokov," je na včerajšnji novinarski konferenci povedala hčerka nekdanjega slovenskega rekorderja Saše Apostolovskega.

V Madridu je 23. februarja z 1,89 metra zmagala v močni mednarodni konkurenci. Na zadnji tekmi pred SP je potrdila dobro formo in bila druga v skupnem seštevku svetovne serije letošnje zimske dvoranske sezone. Osvojila je deset točk tako kot zmagovalka, Litovka Urte Baikštyte.

Poleg Šutej je v Beogradu na prejšnjem SP v finalu nastopila tudi Neja Filipič in s 14,37 metra osvojila deseto mesto, na 33. mestu je kvalifikacije končal Demšar (7,79).

"Veliko si obetam od nastopa v Glasgowu, saj je zelo veliko tekmic v moji disciplini nastop odpovedalo. Želim tehnično opraviti dobre skoke in čim več hitrosti iz zaleta prenesti v sam skok. Glede na to, koliko dobrih atletinj bo manjkalo, imam lepe možnosti za dobro uvrstitev."

Tudi Filip Jakob Demšar ima izkušnje s tovrstnih prvenstev. "Sem v boljši formi kot pred dvema letoma. Obenem sem se že navadil, da si ne postavljam res visokih ciljev, ker ti to ne pripomore k hitremu teku. Želim si osebnega rekorda."

Poleg Demšarja bo na 60 m ovire nastopila tudi Nika Glojnarič. "Vidim, da je 8,08 je res dober izid, ker mi je prinesel nastop na SP. Trikrat sem ga letos tekla, tudi na DP, čeprav sem bila tik pred tem bolna. Po številnih tekmah v zadnjem času sem se spočila, v nedeljo pa si želim doseči osebni rekord," je napovedala Brežičanka.

Za dva atleta bo Glasgow prvi nastop na veliki članski tekmi. "To je na nek način nagrada za moje delo. Nisem pričakoval, da bom prišel na SP, zato si ne želim postavljati velikih pričakovanj," je menil Čurin Prapotnik, z 20 leti najmlajši v ekipi.

Ferlan bo opravil prvo mednarodno člansko prvenstvo, ko ne bo v ekipi zaradi štafete. "Tega sem zelo vesel. Nisem imel časa, da bi si postavil rezultatski cilj, sem kar pozno zvedel, da bom v Glasgowu. Želim si osebnega rekorda," pa je povedal Ferlan.

STA; M. K.