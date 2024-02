Nika Glojnarič izenačila osebni rekord; Matevž Šuštaršič ob povratku do srebra

19.2.2024 | 09:40

Matevž Šuštaršič je bil zadovoljen s svojim nastopom na 200 m.

Nika Glojnarič je še tretjič v letošnji zimski sezoni tekla 8,08.

Veronika Sadek je bila najhitrejša na 800 m.

Novo mesto - V soboto in nedeljo je v Olimpijskem centru Novo mesto potekalo državno dvoransko prvenstvo v atletiki, na katerem so bili v ospredju tudi atleti z našega območja. Nika Glojnarič (Brežice) je zmagala v teku na 60 m z ovirami. Še tretjič letos je tekla 8,08, kar je tudi njen osebni rekord.

Za šest stotink sekunde je zaostala za normo, ki bi ji prinesla neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo za začetku marca v Glasgowu. Brežiška atletinja bi se na prvenstvo vseeno lahko uvrstila po točkah na svetovni lestvici.

Na najvišjo stopničko je stopila tudi Novomeščanka Veronika Sadek (Slovan), ki je bila s časom 2:04:44 najhitrejša v teku na 800 m. Le za štiri stotinke sekunde je zaostala za svojim najboljšim izidom, ki ga je dosegla pred dnevi na balkanskem prvenstvu v Turčiji, kjer je osvojila bronasto kolajno.

Šentjernejčanka Klara Lukan (Kladivar) v teku na 3.000 m ni imela prave konkurence. Ko je pritekla v cilj, je ura pokazala 8:47,25, kar je le dve sekundi in pol slabši rezultat od državnega rekorda (8:44,80), ki ga je lani dosegla v močni konkurenci v Birminghamu.

Veliko zanimanja je požel povratek novomeškega atleta Matevža Šuštaršiča, ki si je lani poleti strgal stegensko mišico na levi nogi in je moral predčasno končati sezono. Vprašanje je bilo, ali bo sploh lahko še tekmoval na tako visoki ravni. Zanj je bilo to psihološko zelo težko obdobje, a ni obupal, ob podpori staršev, trenerja Andreja Jerička in drugih je pozitivno gledal naprej in se osredotočil na rehabilitacijo.

Z včerajšnjim tekom na 200 m je dokazal, da je še vedno hiter, saj je z rezultatom 21,74 osvojil drugo mesto, hitrejši od njega je bil z 21,36 le Lovro Mesec Košir (Mass).

Matevž si je pred startom v prvi vrsti želel znova občutiti prave občutke na stezi, predvsem pa je razmišljal, da se ne bi poškodoval. »Pred tekmo sem bil zelo nervozen. Pred dnevi sem tekel v Zagrebu, tekma je bila bolj za glavo in dušo, da grem probat. Itak je bila polomija, naredil sem precej napak. Danes pa je šlo bolj zares. Včeraj sem se sicer zbudil z nekimi čudnimi bolečinami v levi nogi, zaradi tega sem bil nervozen še toliko bolj. Potem vidiš, da je to verjetno psihološkega izvora, danes nisem imel nobenih težav z nogo. Za povratek po poškodbi je ta rezultat zame zelo spodbuden. Upal sem na tek malo pod 22 sekundami, tole je bilo kar hitro zame v tem trenutku. To je dobra popotnica za naprej. Vidim, da sem na pravi poti. Upam, da sem danes marsikomu na tribuni, ki so govorili, da je z mano konec, dokazal, da se lahko vrneš nazaj, če imaš dovolj volje in trme,« je po nastopu povedal Matevž.

Dobro pa se je odrezal tudi novomeški atletski klub Krka, ki je v organizacijskem smislu zelo dobro pripravil in vodil tekmovanje. Discipline so si sledile po začrtanem urniku skoraj do minute natančno. Zagotovo so s tem postavili visoke standarde organizacije atletskih tekmovanj po Sloveniji.

Izidi prvega dne dvoranskega državnega prvenstva v atletiki

* moški:

- 60 m:

1. Anej Čurin Prapotnik (Ptu) 6,71

2. Timotej Cvelbar (Mass) 6,83

3. Jernej Gumilar (Mass) 6,87

- 400 m:

1. Rok Ferlan (Tri) 46,69

2. Lovro Mesec Košir (Mass) 46,79

3. Aljaž Škrinjar (Kro) 49,41

- 1500 m:

1. Rok Markelj (Tri) 3:46,35

2. Anže Svit Požgaj (Slo) 3:55,85

3. Matija Rizmal (Mass) 3:56,04

- višina:

1. Sandro Jeršin Tomassini (Mass) 1,98

2. Juš Smole (Kro) 1,95

3. Lian Bonasera (PSČ) 1,90

- daljina:

1. Dino Subašić (Vel) 7,51

2. Tan Černigoj (Mass) 7,48

3. Klemen Modrijančič (SlB) 7,35

* ženske:

- 60 m:

1. Maja Mihalinec Zidar (Mass) 7,39

2. Lucija Potnik (Rad) 7,41

3. Nika Jenko (Vel) 7,74

- 400 m:

1. Agata Zupin (Vel) 54,69

2. Maja Pogorevc (SlG) 54,89

3. Hana Grobovšek (Kra) 55,58

- 1500 m:

1. Lea Haler (Mass) 4:38,30

2. Pika Raj (SlG) 4:40,93

3. Urška Martinec (Pom) 4:41,95

- palica:

1. Vita Benedičič (Gor) 4,00

2. Ajda Osolnik (Mass) 3,75

3. Katarina Sadek (Viv) 3,55

- daljina:

1. Maja Bedrač (Ptu) 6,24

2. Urša Matotek (DTo) 6,08

3. Maša Fink (DTo) 5,57

Izidi drugega dne DP

* moški:

- 200 m:

1. Lovro Mesec Košir (Mass) 21,36

2. Matevž Šuštaršič (Krk) 21,74

3. Andrej Skočir (Mass) 21,78

- 800 m:

1. Jan Vukovič (Kla) 1:47,85

2. Rok Markelj (Tri) 1:48,80

3. Žan Ogrinc (PMb) 1:49,31

- 3000 m:

1. Jan Kokalj (Kla) 8:21,48

2. Marija Rizmal (Mass) 8:29,36

3. Klemen Vihar (Kra) 8:33,88

- 60 m ovire:

1. Filip Jakob Demšar (Mass) 7,80

2. Marko Pepelnak (Kla) 8,38

3. Jakob Praprotnik (Mass) 8,50

- 4x400 m:

1. Mass Ljubljana 3:15,61

2. Triglav Kranj 3:19,27

3. Poljane Maribor 3:20,63

- palica:

1. Robert Renner (Mass) 5,05

2. Luka Zupanc (Viv) 4,85

3. Brin Ciglenečki (Kro) 4,75

- troskok:

1. Maj Cizera Turk (Gor) 14,70

2. Filip Bizjak (Gor) 14,60

3. Martin Medvešek (Kla) 14,29

- krogla:

1. Blaž Zupančič (Mass) 17,32

2. Andraž Rajher (Ptu) 13,28

3. Jaka Hace (Krk) 12,19

* ženske:

- 200 m:

1. Maja Mihalinec Zidar (Mass) 23,77

2. Pika Bikar Kern (Tri) 23,97

3. Lina Hribar (Mass) 25,09

- 800 m:

1. Veronika Sadek (Slo) 2:03,44

2. Hana Grobovšek (Kra) 2:04,15

3. Ema Pika Raj (SlG) 2:14,98

- 3000 m:

1. Klara Lukan (Kla) 8:47,25

2. Liza Šajn (Slo) 9:14,99

3. Ana Vita Verneker (KAK) 9:42,73

- 60 m ovire:

1. Nika Glojnarič (Bre) 8,08

2. Lana Andolšek (Kra) 8,23

3. Joni Tomičić Prezelj (Oli) 8,31

- 4x400 m:

1. Slovan 4:08,70

- višina:

1. Ela Velepec (Kla) 1,79

2. Daša Lenko (Kla) 1,60

3. Ajda Pečnik (Krk) 1,60

- troskok:

1. Neja Filipič (Mass) 13,69

2. Taja Pučko (Ptu) 12,13

3. Neja Omanović (Kra) 12,09

- krogla:

1. Nuša Lužnik (SlG) 13,71

2. Veronika Domjan (Ptu) 13,03

3. Karla Jerič (Krk) 12,17

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija