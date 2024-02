V hiši našli preminulega

20.2.2024 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 11.51 so v naselju Volčje Njive, občina Mirna, gasilci PGD Volčje Njive ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila preminula oseba.

Avto pogorel

Ob 15.38 je na cesti pri naselju Talčji Vrh, občina Črnomelj, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili goreče vozilo, ki je bilo uničeno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH na izvodu GORENJCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Sela;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS GRADAC izvod 4. Silos.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS, izvod 2. PROTI GOSTILNI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA OTOČEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 2 izvod 6. OB GLAVNI CESTI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Sverževo;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mali Cirnik;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna vrtec, nizkonapetostno omrežje Mirna soseska blok A;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Breško.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Podboršt, nizkonapetostno omrežje – Podboršt ob cesti med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Gorelce med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Mali Cirnik, med 8:00 in 14:00 uro ter na področju Krško okolica (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Brestanica kino, nizkonapetostno omrežje – Preko potoka - Bračun, med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.