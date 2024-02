Rokometaši Krke med osem najboljših v evropskem pokalu

18.2.2024 | 20:00

Novomeški rokometaši so se z navijači veselili napredovanja med najboljših osem ekip v evropskem pokalu.

Luka Muhič je dosegel šest zadetkov.

Mirko Skoko tudi to sezono zelo dobro vodi Krko, ki je v vrhu državnega prvenstva, prebila pa se je tudi v četrtfinale pokalnega tekmovanja.

Novo mesto - Rokometaši Krke nadaljujejo dobre predstave v Evropi. Potem ko so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala EHF pred tednom dni v Bosni in Hercegovini z 19:15 premagali Slobodo iz Tuzle, so vozovnico med najboljših osem ekip tega tekmovanja potrdili na današnjem povratnem srečanju. V nabito polnem Marofu so slavili zmago z 29:26.

Novomeščani se niso ozirali na prednost s prve tekme, tudi pred svojimi navijači so želeli pokazati, da so boljši tekmec od Slobode. Od prve minute naprej so igrali zbrano, ob vsakem zadetku pa jih je še dodatno poneslo izjemno navijaško vzdušje v dvorani.

Na polovici prvega polčasa so imeli že šest golov prednosti (12:6), do odmora pa so gostje znižali zaostanek na 14:11. Varovanci Mirka Skoka tudi v nadaljevanju niso popuščali, vseskozi so ohranjali vsaj tri gole prednosti in se na koncu zasluženo veseli napredovanja v naslednji krog.

V novomeški ekipi sta bila najbolj učinkovita Marko Majstorović z devetimi in Luka Muhič s šestimi goli.

»Danes smo upravičili vlogo favorita. Sloboda ni naivna, ampak je zelo dobra ekipa. Imajo širok nabor igralcev. Tudi danes so pokazali, da so nevaren nasprotnik. Vseskozi smo morali igrati na vso moč. Zelo me veseli poln Marof. O tem govorim že več let, zdaj se mi je ta želja uresničila. Res je lepo igrati pred tako številčno publiko. V ekipi imamo ogromno doma vzgojenih fantov. Luka Muhič je danes opozoril nase. Zelo sem vesel zanj, Novo mesto si zasluži takšne tekme, to je dobro tudi za razvoj slovenskega rokometa. Prišli smo med najboljših osem ekip v evropskem pokalu. To ni majhna stvar, ampak ni še konec,« je po tekmi povedal Mirko Skoko, ki tudi to sezono zelo dobro vodi Novomeščane.

Koga bodo dobili za nasprotnika v četrtfinalu, bo znano po torkovem žrebu.

Evropski pokal, osmina finala – povratna tekma

Krka : Sloboda 29:26 (14:11)

Krka: Rauh, Blaževič, Bradeško, Avsec, Majstorović 9 (4), Muhič 6, L. Rašo, Vukić 2, Stanojević 2, D. Rašo 3, Zajc, Nikolić 3, Lavrič, Kukman 3, Matko, Horvat 1.

Sloboda: Demirović, Andjelić, Dragičević 2, Suhonjić 1, Vuković, Misetić 4, Lukić, Knežević 2, R. Čajić 1, Buljina 2, Pavlak, Kurteš 5, Milkunić 3 (2), Gabrieri 4 (2), Skopljak, Grubić 2.

Sedemmetrovke: Krka 5 (4), Sloboda 4 (4).

Izključitve: Krka 4, Sloboda 4 minute.

Besedilo in fotografije: R. N.

