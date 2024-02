Novomeški rokometaši zmagali v Tuzli

12.2.2024 | 08:00

Foto: Gašper Simonič

Tuzla - Rokometaši Krke so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala v Tuzli premagali Slobodo z 19:15 (9:6). Povratna tekma bo čez teden dni v Novem mestu.

* Dvorana Mejdan, sodnika: Manea in Iliescu (oba Romunija).

* Sloboda: Demirović, Andjelić, Z. Čajić, Dragičević 1, Suhonjić 2, Knežević 1, R. Čajić 1, Buljina 2, Kurteš 1, Gabrieri 1, Misetić 2, Lukić, Lončar, Pavlak 1, Milkunić 3, Skopljak.

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško, Avsec 3, Majstorović 3, L. Rašo 1, Vukić 1, Stanojević 2, D. Rašo 1, Zajc, Nikolić 5, Lavrič, Kukman, Matko, Horvat 3.

* Sedemmetrovke: Sloboda 5 (3), Krka 5 (2).

* Izključitve: Sloboda 6, Krka 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Izbranci srbskega strokovnjaka na klopi Krke Mirka Skoka so z odliko opravili prvo evropsko nalogo v letu 2024. V Tuzli so si priigrali štiri gole prednosti, četrtfinalno vozovnico pa morajo potrditi na povratnem dvoboju čez teden dni v Marofu.

Novomeški rokometaši so bili v uvodnem krogu evropskega pokala prosti, v drugem so izločili estonski Viljandi s skupnim izidom 65:48, v tretjem pa še belgijski Vise z 68:58.

Dolenjci so sijajno odprli dvoboj v tretjem največjem mestu v BiH. Povedli so s 3:0, nato s 6:2, rezultatski nadzor nad tekmeci pa so imeli do konca dvoboja. V drugi polovici tekme je njihova prednost vseskozi znašala med dvema in štirimi goli.

V novomeški ekipi je bil najbolj učinkovit Marko Nikolić s petimi goli, Jernej Avsec, Marko Majstorović in Gašper Horvat so prispevali po tri zadetke.

Izjavi po tekmi:

Emir Suhonjić, igralec RK Sloboda: »Najprej čestitam ekipi Krke za zasluženo zmago, bila je kvalitetnejša od nas. Mi svoje šanse nismo izkoristili, saj smo slabše odigrali v obrambi, v napadu pa zgrešili veliko strelov in bili brez idej. Na povratni tekmi v Novem mestu bomo skušali vtis z današnje tekme popraviti, a se ne bomo tako zlahka predali. Čaka nas še en polčas, pred povratno tekmo pa še veliko dela.«

Jure Blaževič, vratar MRK Krka: »Z naše strani smo prikazali odlično tekmo, sicer bi lahko bila prednost še veliko večja. Čaka nas še en polčas v Novem mestu, kjer bomo morali v domači dvorani prikazat še eno podobno igro, če se želimo uvrstiti v četrtfinali. Čestitam celotni ekipi, strokovnemu štabu in navijačem, ki so nas v velikem številu prišli podpret v Tuzlo.«

STA; M. K.

