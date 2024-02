Nesreča v Brežicah

18.2.2024 | 08:20

Včeraj ob 18.58 sta na Cesti Svobode v Brežicah trčila osebni vozili. Reševalci NMP Brežice so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Gorelo ...



Ob 13.47 je pri naselju Štajngrob v občini Sevnica gorel travnik. Gasilci PGD Šentjanž so pogasili požar na površini okoli 1500 kvadratnih metrov.

Ob 16.18 je v Prigorici, občina Ribnica, ob vodnem zadrževalniku gorelo na travniku. Gasilci PGD Prigorica so požar pogasili.

Ob 19.00 so na več lokacijah v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili okoli 5200 kvadratnih metrov goreče suhe trave.

Minulo noč ob 0.15 je v Sokolski ulici v Ivančni Gorici gorel zabojnik za odpadni papir. Mimoidoči so goreči zabojnik odmaknili od ostalih zabojnikov in ga skušali pogasiti z ročnim gasilnim aparatom. Zabojnik so dokončno pogasili gasilci PGD Ivančna Gorica.

M. K.