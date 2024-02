Nesreča v gozdu

17.2.2024 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 12.57 se je pri naselju Zagorica pri Čatežu, občina Trebnje, pri delu v gozdu poškodoval občan. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom so poškodovanega prenesli do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Iztekala voda iz radiatorja

Ob 11.59 je na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem v občini Ribnica v stanovanjskem objektu iztekala voda iz radiatorja. Gasilci PGD Ribnica so zaprli ventil in posesali vodo.

M. K.