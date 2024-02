Trčili trije

17.2.2024 | 08:00

Včeraj ob 8.58 so na regionalni cesti pri Žlebiču, občina Ribnica, trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nudili pomoč reševalcem NMP Ribnica pri oskrbi dveh poškodovanih oseb, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter delavcem avto vleke pomagali pri nalaganju vozil. Poškodovani osebi so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.

Dvakrat gasili travnik

Ob 16.13 je na Trati XIV v Kočevju gorelo na travniku. Gasilci PGD Kočevje so pogasili okoli 3000 kvadratnih metrov goreče suhe trave.

Ob 20.28 je v bližini Kolodvorske ceste v Kočevju gorel travnik v velikosti okoli 250 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

M. K.