Vpis v srednje šole: Odločitev naj bo premišljena in otrokova

16.2.2024 | 13:00

Na današnjem informativnem dnevu na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli ŠC Novo mesto (Foto: S. K.)

Novo mesto - 16. in 17. februarja bodo po vsej državi potekali informativni dnevi – Srednje šole pripravljene, da bodočim dijakom ponudijo čim več informacij – Na številnih šolah z našega območja pri vpisu ne predvidevajo omejitev

Izbira, kje nadaljevati šolanje, je ena najpomembnejših odločitev v otrokovem življenju. Informativni dnevi, ki bodo potekali v petek in soboto, so zato odlična priložnost, da se bodoči dijaki podrobneje seznanijo z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi koristnimi informacijami, pomembnimi za odločanje o šolanju.

Osnovno šolo v tem šolskem letu končuje 21.305 učencev, za njihovo nadaljnje šolanje pa je razpisanih 26.066 mest, od tega v programih nižjega poklicnega izobraževanja 844 mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 6.954, v programih srednjega strokovnega izobraževanja 10.540, v programih splošnih in strokovnih gimnazij pa 7.728.

Največ mest za bodoče dijake in dijakinje je razpisanih v osrednjeslovenski regiji, kjer se jih bo v prihodnjem šolskem letu lahko v srednjih šolah izobraževalo 6.984. V jugovzhodni regiji je na voljo 2.254 vpisnih mest, v posavski regiji pa 552.

ZA NOVE PROGRAME TUDI NI PROSTORA

»Na informativnih dnevih bodo imeli učenci možnost spoznati vse naše programe in se preizkusiti v vlogah ekonomskega tehnika, pomočnika vzgojitelja, tehnika zdravstvene nege in prodajalca. Ob pestrem spoznavnem in kulturnem programu bodo učenci lahko poklepetali z našimi dijaki, videli prostore šole in sodelovali na delavnicah posameznega programa,« pravi ravnateljica Strokovno izobraževalnega centra Brežice Mojca Tomažin.

Na njihovi šoli v zadnjih letih opažajo trend povečevanja vpisa v vse programe. »Predvsem nas veseli, da nam je uspelo napolniti oddelek našega novega programa zdravstvene nege – lani smo imeli celo prvič omejitev vpisa v ta program, po dolgih letih pa je bila omejitev vpisa tudi v programu ekonomski tehnik,« poudarja Tomažin.

Tabela srednješolskih programov na našem območju je spodaj pod tekstom na voljo tudi v obliki pdf dokumenta.

Letos novih programov ne razpisujejo in jih tudi v prihodnje ob teh trendih ne načrtujejo, saj tudi nimajo dovolj prostora. »V isti stavbi ima namreč sedež tudi naša višja strokovna šola, ki je prav tako pred nedavnim dobila nov program velnes, kar je dodatno zasedlo še zadnje prostorske zmogljivosti šole. Raje, kot da bi se širili čez svoje prostorske zmogljivosti, si želimo karseda kakovostno izvajati obstoječe programe,« še dodaja ravnateljica.

POLEG ZNANJA TUDI DRUGE KOMPETENCE

Za devetošolce je izbira srednje šole zelo zahtevna in pomembna odločitev. »Zato je naloga staršev in tudi šol, da jim s čim več informacijami poskušamo ustvariti dejansko sliko, da se bodo lažje odločali. Bistveno manj stane, če se zdaj pravilno odločijo, kot pa če med šolanjem ugotovijo, da je bila odločitev napačna, in morajo še enkrat iti na začetek izobraževanja na drugem področju. V trenutkih sprejemanja takih pomembnih odločitev je bolje imeti na voljo več informacij kot premalo,« poudarja direktor Šolskega centra Novo mesto dr. Matej Forjan.

Vsi oddelki prvih letnikov programov srednjega strokovnega izobraževanja in tehniške gimnazije so po njegovih besedah to šolsko leto skoraj do zadnjega mesta zapolnjeni. Enako je tudi na nižjem poklicnem izobraževanju in v polovici programov srednjega poklicnega izobraževanja. »Razlogov, zakaj tolikšno zanimanje dijakov, je več. Vsi poklici, ki jih učimo, so iskani, kar je razvidno iz barometra poklicev in iz pogovorov z delodajalci o kadrovskih potrebah v prihodnje. V skladu s sodobnimi trendi se trudimo, da poleg osvajanja novega znanja pri dijakih razvijamo tudi druge kompetence in osebnostne lastnosti, kot so fleksibilnost, prevzemanje odgovornosti, vztrajnost, prevzemanje pobud in družbeno zavedanje. Ogromno delamo za vzpostavljanje dobrih odnosov med dijaki in učitelji. Zadovoljstvo dijakov, staršev, zaposlenih je za nas ključnega pomena. Uspeha pri nas ne merimo le z ocenami in dosežki na tekmovanjih, ampak je za nas največji uspeh, da dijaki in študenti odrastejo v odgovorne in zrele osebe, ki imajo kakovostno znanje in razvite spretnosti, ki bodo omogočale kakovostno zaposlitev in s tem kakovostno in srečno življenje,« pravi Forjan.

Razen povečanja števila vpisnih mest s 84 na 112 v programu tehniške gimnazije drugih sprememb pri vpisu ni. Na vprašanje, ali razmišljajo, da bi v prihodnje razpisali še kakšen dodaten program, Forjan odgovarja, da od delodajalcev nenehno pridobivajo informacije glede njihovih prihodnjih kadrovskih potreb, obenem pa spremljajo tudi srednjeročne in dolgoročne napovedi potreb trga dela. »Nekatere potrebe po nadaljnji programski širitvi smo že zaznali in v tej smeri tudi pripravljamo naše prihodnje načrte,« še pove direktor novomeškega šolskega centra, kjer je trenutno vpisanih 3.689 dijakov, od tega jih je v prvem letniku 1.042.

NE PRIČAKUJEJO OMEJITEV

Na Ekonomski šoli Novo mesto zadnja leta zaznavajo povečano zanimanje za vse njihove programe. V letošnjem šolskem letu imajo 482 dijakov, letos pa razpisujejo isto število vpisnih mest po programih kot lani. Po besedah ravnateljice Vladimire Šuštaršič ne pričakujejo omejitev vpisa. »Če bo treba, bomo ministrstvo zaprosili za dodaten oddelek,« pravi.

Tudi na Gimnaziji Novo mesto, ki jo obiskuje 783 dijakov, ne pričakujejo omejitve vpisa. Na informativnem dnevu bodo pripravili predstavitve programov, ki jih izvajajo (splošna gimnazija, ki vključuje tudi športni oddelek, klasična gimnazija, maturitetni tečaj in mednarodna matura), predstavitve posameznih predmetnih skupin in dejavnosti, ki na šoli potekajo poleg pouka. »Devetošolci naj se odločijo za šolo, v kateri bodo lahko izrazili svojo ustvarjalnost, razvijali interese in izkoristili intelektualne zmožnosti v varnem in spodbudnem učnem okolju,« vsem mladim svetuje Mojca Lukšič, ravnateljica novomeške gimnazije.

KANDIDIRALI ZA TRI NOVE PROGRAME

Pod okriljem zavoda Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma delujeta Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija ter Srednja šola za gostinstvo in turizem. Na slednji, ki ima 160 dijakov, bodo na informativnih dnevih prikazali praktična znanja in veščine bodočih gostinsko-turističnih delavcev ter med drugim tudi predstavili možnosti pridobitve štipendije za deficitarni poklic gastronom-hotelir ali kadrovske štipendije enega večjih delodajalcev v turistični panogi, podjetja Terme Krka.

Tudi zaradi večjega povpraševanja po gostinsko-turističnih delavcih v zadnjih letih opažajo večji vpis. V tem šolskem letu so sicer kandidirali za tri nove izobraževalne programe, in sicer frizer, tehnik varovanja in ekonomska gimnazija – smer turizem, saj se na trgu dela kažejo potrebe po tovrstnem kadru, a šolsko ministrstvo njihove pobude ni podprlo.

ZA MESARJA NI VELIKEGA ZANIMANJA

Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo pa letos obiskuje 613 dijakov. »Pri splošnem izobraževanju je največ zanimanja v zadnjih letih za program tehniške gimnazije, kjer je poudarek na naravoslovju. Dijaki tega programa običajno nadaljujejo izobraževanje na fakultetah. Pri strokovnih programih pa v zadnjem času opažamo povečano zanimanje za programe kmetijsko-podjetniški tehnik, slaščičar in pomočnik v biotehniki in oskrbi. Dober vpis beležimo v našem temeljnem strokovnem programu kmetijsko-podjetniški tehnik. Šola je namreč prepoznavna v širšem okolju po dobri infrastrukturi, ki pomeni učne poligone za učenje praktičnih veščin v dejanskih učnih situacijah,« pravi ravnateljica Marjana Kos, ob tem pa dodaja, da ne zaznavajo povečanega zanimanja za program mesar, čeprav je na trgu ta poklic kar iskan.

Prihodnje šolsko leto bodo enajstim srednješolskim programom dodali še triletni program za mehanika kmetijskih in delovnih strojev. Omejitev vpisa pa v nobenem programu ne pričakujejo.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

Rok Nose