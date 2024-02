Na informativne dneve po informacije o nadaljnjem šolanju

16.2.2024 | 08:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Na fakultetah, višjih in srednjih šolah bodo danes in v soboto potekali informativni dnevi, kjer bodo bodoči dijaki in študenti v živo in virtualno nabirali informacije o nadaljevanju izobraževanja, izbiri in spremembi poklica ter razvoju kariere. Mladim bodo, tako kot vsako leto, tudi tokrat v pomoč študentske in dijaške organizacije.

Na informativnih dnevih, ki bodo potekali na vseh srednjih šolah, v dijaških domovih, na fakultetah, višjih strokovnih šolah in na akademijah, se bodo bodoči dijaki in študenti podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter drugimi koristnimi informacijami, pomembnimi za odločanje o šolanju.

Večina srednjih šol bo mladim vrata odprla danes ob 9. in 15. uri, v soboto pa ob 9. uri. Na šolah, ki so objavile vabila na informativne dneve, dijakom obljubljajo ogled šole s podrobno predstavitvijo predmetov in različnih dejavnosti.

Fakultete bodo svoja vrata odprle ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri. Izjema sta ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter za računalništvo in informatiko, ki bosta danes mlade sprejeli že ob 9. in 14. uri oz. ob 11. in 15.30. Višje šole pa bodo dijakom vrata odprle različno.

Ker se bo veliko mladih odločilo za prevoz z vlaki, bodo danes in v soboto okrepili redne potniške vlake, ki pripeljejo v izobraževalna središča. Vozil bo tudi poseben vlak med Litijo in Ljubljano. Primorska univerza ponovno organizira brezplačen avtobusni prevoz za dijake iz oddaljenih krajev.

V okviru informativnih dni bodo tudi dnevi odprtih vrat študentskih in dijaških domov.

Za študente univerzitetnega izobraževanja je v prihodnjem študijskem letu na voljo skupaj 20.241 vpisnih mest, za študente višjih šol 11.915, za srednješolce pa 26.066 mest.

STA