Ukradli verige, vredne 15 tisočakov

13.2.2024 | 11:00

Takšen je John Deere forwarder, s kakršnega so v Regrči vasi ukradli verige. Slika je simbolna, našli smo jo na agriline.si.

Med 6. 2. in 12. 2. je v gozdu na območju Regrče vasi v Novem mestu nekdo ukradel verige Eco track za delovni stroj John Deere forwarder. Škode je za okoli 15.000 evrov, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Na Koglem na območju Šmarjeških Toplic je med 10. 2. in 12. 2. nekdo skozi okno vlomil v zidanico. Ukradel je dve ključavnici, z vlomom pa povzročil za okoli 700 evrov škode.

Na Šegovi ulici v Novem mestu je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil 250 evrov iz denarnice, ki jo je našel v vozilu.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Loče, Rakovec, kapele, Čatež ob Savi, Slovenska vas) včeraj prijeli deset državljanov Afganistana, osem Sirije, sedem državljanov Maroka in Egipta, šest Bangladeša, tri Konga, dva državljana Turčije, Kameruna ter Pakistana in po enega državljana Libije, Palestine, Tunizije, Nepala in Sierra Leonaja. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Sečje selo) so prijeli devet državljanov Sirije in pet iz Maroka. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 62 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 186 klicev. Obravnavali so 12 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

PU Ljubljana o dveh prometnih nesrečah

Včeraj, nekaj pred 20. uro, se je zgodila prometna nesreča v Ivančni Gorci, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Policisti so ugotovili, da je voznica vozila po prednostni cesti iz smeri Šentvida proti Višnji Gori, ko ji je pri vključevanju na prednostno cesto prednost izsili voznik osebnega vozila. V nesreči se je voznica lažje poškodovala. Povzročitelj je vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal rezultat 0,72 mg/l alkohola v izdihanem zraku.



Včeraj okoli 9. ure se je prometna nesreča, kot smo že poročali, zgodila tudi v Kočevju. Na PU pojasnjujejo, da je voznik vozil na prekratki varnostni razdalji in trčil v voznika pred njim, ki je ustavil pred prehodom za pešce. V nesreči se je drugi voznik lažje poškodoval.

M. K.