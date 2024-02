Z gasilci do preminulega

13.2.2024 | 07:00

Včeraj ob 9.09 sta na Tomšičevi cesti v Kočevju trčili osebni vozili. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Kočevje.

Z gasilci do preminulega

Ob 11.48 so na Trgu svetega Jerneja v Kočevju gasilci PGD Kočevje odprli vrata stanovanja in v njem našli preminulo osebo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI NERAJC na izvodu MALI NERAJC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, TP ČREŠNJEVEC, TP KRVAVČJI VRH;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL, izvod 3.KAL NOVO NASELJE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 1955 Izvod Hiše okoli TP.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG, izvod 3.LOKE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠČEVJE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto na območju TP Male Vodenice in Ivanjše grič med 8:00 in 14:00 uro; na območju TPe Ivandol, nizkonapetostno omrežje – Nemška gora med 8:00 in 14:00 uro; na področju Sevnica z okolico na območju TP Križe Boršt, nizkonapetostno omrežje – Križe med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico na območju TP Dolenja Pirošica, nizkonapetostno omrežje – Gasilski dom med 8:30 in 12:00 uro.

M. K.