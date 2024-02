FOTO: Avto stisnil moškega

1.2.2024 | 07:00

Sinoči v Starem Gradu v Podbočju (Foto: PGE Krško)

Sinoči ob 21.55 je v naselju Stari Grad v Podbočju, občina Krško, osebno vozilo stisnilo občana, poroča center za obveščanje. Gasilci PGE Krško so s tehničnim posegom dvignili vozilo s podpornega zidu in postavili nazaj na dvorišče. Osebo so na kraju pregledali reševalci NMP Krško.

Gorelo ob robu gozda

Ob 12.25 je na Smuški cesti v Semiču ob robu gozda gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Semič, Kot - Brezje in Stranska vas pri Semiču so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA ŽAGO, izvod 3.CANKARJEVA MERŠOL;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD, izvod 6. BREZOV.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod 5. OBRTNIŠKA ULICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP SUHOR 1947;

- od 8:15 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS, TP BOLDRAŽ, TP BOLDRAŽ 2, TP RADOVICA, TP RADOVICA 2, TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS, TP BOJANJA VAS, TP KRAŠNJI VRH, TP OSTRIŽ, TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, TP KRMAČINA 1993, TP ŽELEZNIKI, TP VIDOŠIČI, TP DRAŠIČI, TP BABNA GORA PRI DRAŠIČIH, TP KAMENICA1g, TP KAMENICA2 1996.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico na območju TP Ponikve, nizkonapetostno omrežje – Ponikve med 8:30 in 13:00 uro; na področju Krško z okolico pa na območju TP Dorc, nizkonapetostno omrežje – Likarjeva med 8:30 in 12:00 uro.

M. K.