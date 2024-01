FOTO: Tihotapca pri Podturnu ustavili s stingerjem

29.1.2024 | 11:10

Ubežniku so predrli pnevmatike. (Foto: PU Novo mesto)

V avtu je Romun prevažal šest državljanov Sirije. (Foto: PU Novo mesto)

Črnomaljski policisti so včeraj nekaj po 14. uri iz smeri Črnomlja proti Lokvam ustavljali voznika osebnega avtomobila Audi Q7 irskih registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z nevarno vožnjo, nevarno prehiteval in vijugal po cesti, danes poročajo s PU Novo mesto.

Na območju Podturna so policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil stinger in nevarnemu vozniku preprečili nadaljnjo vožnjo. Ko je prevozil stinger, je voznik skušal peš pobegniti, vendar so ga prijeli. Gre za 36-letnega državljana Romunije s stalnim prebivališčem v Veliki Britaniji, ki je v vozilu prevažal šest državljanov Sirije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Tihotapca tudi pri Drnovem in na Obrežju

V petek popoldne so policisti na Drnovem kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen touran. Med postopkom so ugotovili, da 21-letni voznik in 20-letni potnik, oba državljana Kosova, v prtljažniku vozila prevažata dva državljana Turčije, ki sta nezakonito vstopila v Slovenijo.

V minuli noči so na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane romunskih registrskih oznak. 36-letni državljan Romunije je prevažal štiri državljane Turčije.

Državljanom Kosova in Romunije so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Tudi peš

Policisti so poleg tega konec tedna na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Rakovec, Jereslavec, Kapele, Čatež ob Savi, Obrežje, Bračna vas, Ribnica, Brežice, Velika Dolina, Jesenice) prijeli 180 državljane Sirije, 65 državljanov Maroka, 17 Afganistana, deset Nepala, šest državljanov Bangladeša in Pakistana, pet državljanov Šrilanke in Rusije, štiri državljane Egipta in Alžirije, tri državljane Jemna in Konga, dva državljana Turčije in državljana Kameruna. Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Vinicam, Preloka, Miliči) so prijeli 16 državljanov Sirije in osem državljanov Maroka ter na območju PP Metlika (Metlika, Rosalnice) 25 državljanov Sirije.

