Kumer: Za posvetovalni referendum o Jeku 2 prezgodaj

25.1.2024 | 09:10

Simbolna slika (Foto: Nebojša Tejić; Fotosi)

Ljubljana/Krško - Za razpis posvetovalnega referenduma o Jeku 2, za katerega se zavzema SDS, je po mnenju ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra še prezgodaj, saj še ni vseh informacij o projektu. A Kumer podpira njegovo izvedbo tudi prej, saj vprašanja energetske samooskrbe in dolgoročne rabe jedrske energije terjajo iskanje čim širšega konsenza.

Ni še podatkov o moči drugega bloka nuklearke v Krškem (Jek 2), vrednosti investicije, poslovnem modelu, lastništvu in izvajalcih, kar je ključno za javno mnenje, je na dogodku Energetika in regulativa '24 včeraj v Ljubljani dejal minister.

"Večina čaka te odgovore in zapraviti pet milijonov evrov za referendum za to, da testiraš današnje javno mnenje, bi bilo nesmiselno," je povedal. Naknadno pa je za STA dejal, da zaradi pomembnosti vprašanj energetske samooskrbe in dolgoročne rabe jedrske energije, ki terjajo iskanje čim širšega konsenza, podpira izvedbo referenduma tudi prej.

Trenutno čakajo na popolno pobudo za začetek priprave državnega prostorskega načrta. Minister si želi, da bo čim prej oddana na ministrstvo za naravne vire in prostor, kjer da že preučujejo, ali bi bilo smiselno sprejeti poseben zakon, da bi bil državni prostorski načrt čim prej sprejet. Po obstoječih zakonih bi postopek trajal predolgo, je dejal Kumer.

Minister je poudaril, da je treba vse postopkovne korake izvesti ustrezno, saj si ne morejo privoščiti, da bi projekt pristal na sodišču, kot se je zgodilo s projektom Hidroelektrarne Mokrice.

SDS je minuli teden vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji drugega bloka in manjših modularnih reaktorjev. Kot so navedli v največji opozicijski stranki, Jek 2 ni projekt enega podjetja, ampak celotne Slovenije, ta pa nujno potrebuje močan in stabilen vir energije. Pri tem so SDS podprli tudi v NSi.

Državni sekretar za koordinacijo projekta Jek 2 Danijel Levičar je jeseni pojasnil, da bi bila lahko končna investicijska odločitev o novi nuklearki sprejeta v letih 2027 ali 2028, v tem primeru naj bi bil lahko objekt v omrežje priključen leta 2038.

Vrednost bo po sedanjih ocenah skoraj gotovo presegla deset milijard evrov, kar pomeni, da bo šlo za največji investicijski zalogaj prihodnjih dveh desetletij.

Premier Robert Golob prihodnji torek pripravlja srečanje na temo energetske samooskrbe Slovenije in dolgoročne rabe jedrske energije, na katerega je povabil predsednico republike Natašo Pirc Musar, predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, predsednike parlamentarnih strank ter poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti.

STA; M. K.