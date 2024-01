V SDS vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Jeku 2

18.1.2024 | 13:10

Tomaž Lisec na današnji novinarski konferenci (Foto: Sašo Radej)

Ljubljana/Krško - Poslanska skupina SDS je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji drugega bloka krške nuklearke (Jek 2) in manjših modularnih reaktorjev. Kot so navedli, Jek 2 ni projekt enega podjetja, ampak celotne Slovenije, ta pa nujno potrebuje močan in stabilen vir energije.

Kot je v izjavi za medije v Ljubljani dejal poslanec SDS Tomaž Lisec, so v stranki tehtali, ali je za projekt referendum sploh potreben, in nato ocenili, da je po sprejemu sklepa na skupni seji odborov DZ za gospodarstvo in za infrastrukturo oktobra lani, da se pospešijo aktivnosti za Jek 2, sedaj "idealen, optimalen ali celo skrajni čas" za posvetovalni referendum.

"Po našem mnenju je Jek 2 nuja za resno spoprijemanje z energetsko krizo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi," je povedal. Električna energija iz jedrske elektrarne je po njegovih besedah poceni vir energije, ki ga mora Slovenija nujno čim prej dobiti, če želi biti energetsko samooskrbna.

Spomnil je, da je referendum za ta projekt predviden tudi v koalicijski pogodbi in da je v pripravi resolucija o miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Resolucija, katere predlog naj bi po napovedih vlada potrdila do konca januarja in ga nato poslala v DZ, je po mnenju SDS zelo dobro pripravljena; veseli jih, da je v njej predviden Jek 2 kot projekt državnega pomena.

Referendumsko vprašanje bi se po njihovem predlogu glasilo: "Ali ste za to, da Republika Slovenija zagotavlja stabilno in cenovno dostopno oskrbo z električno energijo prek uporabe nuklearne energije z izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško in manjših modularnih jedrskih reaktorjev?"

Lisec je izrazil upanje, da se bo, kar nakazujejo tudi javnomnenjske ankete, velika večina ljudi odločila za "za".

Ocenil je, da bi lahko referendum izvedli skupaj z evropskimi volitvami v začetku junija.

"Če pa bo želela koalicija zavlačevati iz takšnih ali drugačnih 'sončnih in vetrnih' razlogov, potem referenduma očitno še nekaj časa ne bo," je pristavil.

Da bo pred dokončno odločitvijo o projektu Jek 2 izveden referendum, je že večkrat poudaril tudi predsednik vlade Robert Golob. A je izvedbo referenduma napovedal za takrat, ko bodo natančno znani tudi stroški in ostale podrobnosti izgradnje bloka.

Generalni direktor družbe Gen energije, ki je investitorka projekta, Dejan Paravan je danes ob robu obiska pristojnega odbora DZ v Krškem povedal, da je projekt Jek 2 trenutno v fazi priprave na oddajo vloge za državni prostorski načrt in da se bo letos začelo umeščanje v prostor.

Intenzivno se pogovarjajo s tremi potencialnimi dobavitelji, od katerih so dobili osnovne indikativne informacije. Sedaj zaključujejo analize, ki bodo opredelile specifiko lokacije, te podatke pa bodo nato lahko dobavitelji upoštevali pri svojih rešitvah in ponudbah. Potekajo tudi ekonomske analize, na kakšen način zapreti finančno konstrukcijo, je dejal Paravan.

Po njegovih besedah javnomnenjska podpora projektu v zadnjih letih, predvsem po energetski krizi, raste, je povedal. Po različnih raziskavah trenutno beležijo skoraj 70-odstotno podporo.

Nedavna javnomnenjska raziskava časnika Dnevnik, ki jo je 10. in 11. januarja opravila agencija Ninamedia na vzorcu 700 ljudi, je sicer pokazala, da bi prebivalci Slovenije večinsko podprli gradnjo Jeka 2, prepričljivo podpirajo tudi jedrsko energijo. Podpora Jeku 2 je najbolj izrazita med mlajšimi anketiranci in hkrati narašča z izobrazbo. Eden glavnih razlogov za nasprotovanje so radioaktivni odpadki.

STA; M. K.

