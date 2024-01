Gen energija za referendum o Jeku 2 napoveduje objektivne informacije

18.1.2024 | 12:40

Dejan Paravan (Foto: Sašo Radej)

Krško - Izvedba referenduma o Jeku 2 je politična odločitev, družba Gen energija, ki je investitor, bo zagotovila čim bolj objektivne informacije za čim bolj objektivno razpravo, je danes v Krškem v odzivu na predlog SDS za posvetovalni referendum dejal generalni direktor Gen energije Dejan Paravan. Raziskave kažejo, da podpora Jeku 2 raste, je povedal.

Gen energija bo, če bo prišlo do referendumov, zagotovila ustrezne, čim bolj objektivne informacije in čim bolj objektivno debato, je v izjavi za medije ob obisku članov odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor v Krškem na vprašanje glede zahteve SDS odgovoril Paravan.

Povedal je, da že več kot 10 let spremljajo javno mnenje glede tega projekta in da v zadnjih treh letih podpora raste. Razloge vidi v energetski krizi in zavedanju potrebe po samooskrbi ter v razpravah o razogljičenju in zelenem prehodu ter vlogi jedrske energije pri tem.

"Demistificirajo se razni miti, se pravi, ljudje vedno bolj razumejo, in to se potem odraža v anketah," je dejal in dodal, da trenutno po več različnih raziskavah, v katerih so uporabljeni reprezentativni vzorci, beležijo skoraj 70-odstotno podporo rabi jedrske energije za proizvodnjo električne energije. Tudi rezultati raziskave, ki jo je ta teden objavil časnik Dnevnik, sovpadajo z njihovimi meritvami, je povedal.

Predsednica odbora DZ in poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič je spomnila, da so se že s koalicijsko pogodbo zavezali, da bodo do konca mandata izvedli referendum. Da bi se ljudje na referendumu lahko odločali informirano, bodo z odločevalci na tem področju v stiku, da bi lahko kar najhitreje pridobili nabor relevantnih informacij.

"To je največji nacionalni projekt, načrtovan za prihodnja leta, in tukaj ne smemo hiteti. Treba se bo preudarno odločiti," je dejala.

V poslanski skupini si po njenih besedah želijo, da se s projektom Jek 2 intenzivno nadaljuje, zato so veseli, da se je predsednik vlade odločil v svoj kabinet imenovati državnega sekretarja za to področje, ki je nato imenoval delovno skupino, ki intenzivno opravlja korake, da bi prišli kar najhitreje do referenduma.

"Verjamem, da se bo odločitev za referendum sprejemala v skladu s časovnico, ki smo si jo zadali," je dejala.

Projekt Jek 2 je trenutno v fazi priprave na oddajo vloge za državni prostorski načrt, kar po Paravanovih besedah pomeni, da se bo letos začelo umeščanje v prostor. Intenzivno se pogovarjajo s tremi potencialnimi dobavitelji, od katerih so dobili osnovne indikativne informacije.

Trenutno se zaključuje vrsta analiz, ki opredeljujejo specifiko lokacije, in te podatke bodo lahko nato dobavitelji upoštevali pri svojih rešitvah in ponudbah.

Potekajo tudi ekonomske analize, na kakšen način zapreti finančno konstrukcijo, je dejal Paravan.

Gen energija danes gosti člane odbora DZ, predstavila jim je svoje informacijsko-izobraževalno središče, sledil bo obisk Nuklearne elektrarne Krško in ogled gradbišča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem.

