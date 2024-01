FOTO: 55-letniku zasegli puško, 20-letniku pa ob orožju še pirotehniko

23.1.2024 | 14:00

Ribniški policisti so zasegli orožje ...

... in pirotehniko. (Foto: PU Ljubljana)

Zasežena puška v okolici Dolenjskih Toplic (Foto: PP Dolenjske Toplice)

Policisti PP Dolenjske Toplice so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo Okrožnega sodišča v Novem mestu in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 55-letnega moškega iz okolice Dolenjskih Toplic. Pri hišni preiskavi so našli in zasegli puško neznanega izvora, za katero nima ustreznih dovoljenj. Po pregledu in klasifikaciji orožja bodo zoper 55-letnika uvedli hitri postopek z izdajo odločbe zaradi kršitev določil Zakona o orožju, so danes sporočili s PU Novo mesto.

V okolici Ribnice zasegli orožje in pirotehniko

Ribniški policisti so včeraj na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 20-letnemu osumljencu, kjer so odkrili nekaj čez 100 kosov pirotehnike, 2 pištoli, nabojnik za avtomatsko puško in nekaj nabojev ter ukraden avtomat za pijačo, pa poročajo s PU Ljubljana. Vsi predmeti so bili zaseženi in poslani v analizo, nato bo zoper osumljenca sledil prekrškovni postopek zaradi kršitev Zakona o orožju in Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter podana kazenska ovadba zaradi suma kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva ter prikrivanja.

Huje poškodovana potnica

Pri Trnovcu na območju PP Metlika se je prometna nesreča zgodila včeraj nekaj po 12. uri. Po ugotovitvah policistov PP Metlika je 70-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Novega mesta proti Metliki. Pri Trnovcu je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Huje poškodovano 67-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Oba po levi, eden vinjen

Nekaj po 12. uri se je zgodila nesreča tudi na cesti med Čatežem in Trebnjem. Policisti PP Trebnje so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je do trčenja dveh vozil prišlo zaradi vožnje po levi strani vozišča obeh udeleženih voznikov. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je 46-letni voznik vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,89 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli tatu kolesa

Včeraj okoli 16. ure so ukradli kolo znamke Scott z dvorišča stanovanjske hiše v naselju Dobe. Na podlagi opisa so trebanjski policisti v minuli noči na območju Trebnjega izsledili in prijeli 21-letnega tatu, državljana Hrvaške. Ukradeno kolo so mu zasegli in vrnili oškodovanki. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

V Podstenicah na območju PP Dolenjske Toplice je med 17. 1. in 22. 1. nekdo vlomil v kočo v gozdu in ukradel agregat, samokolnico, žar in jedilni pribor. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.700 evrov škode.

Na Lobetovi ulici v Novem mestu je včeraj med 18. in 21. uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.100 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Velika Dolina, Obrežje, Mihalovec) včeraj prijeli 13 državljanov Sirije in Maroka, štiri državljane Mongolije in Rusije in dva državljana Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 168 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

