Gorel večji kup vejevja

17.6.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 20.40 je v Obrhu pri Dragatušu, občina Črnomelj, gorel večji kup vejevja. Gasilci PGD Dragatuš so premetali in pogasili goreče vejevje na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA 1988.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC, izvod 7.MLINARSKA POT PROSTOZRAČNO;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 1, izvod 3.UL. MARJANA KOZINE-NASELJE LEVO 1-49;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS, izvod 2.SAMOSTOJEČA OMARICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Leskovec gmajna 1, nizkonapetostno omrežje – Proti Sv. Ani-Škrabar 8:00 in 13:00 uro in na območju TP Stolovnik in Stolovnik Armeško med 8:00 in 12:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Krško Resa, nizkonapetostno omrežje – Tomšičeva ulica med 8:00 in 14:00 uro; na področju Bistrica ob Sotli (nadzorništvo Bistrica ob Sotli) na območju TP Vitna vas med 8:00 in 14:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP postaje Boštanj 2, nizkonapetostno omrežje – Konajzlar, Muren med 8:00 in 14:00 uro ter na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Jurovec, nizkonapetostno omrežje – Jurovec med 8:00 in 11:00 uro in na območju TP Župeča vas, nizkonapetostno omrežje – Proti Cerkljam-glavna cesta med 8:30 in 10:00 uro.

