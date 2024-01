Novega sneženja ne bo, sneg se bo obdržal

20.1.2024 | 08:10

Na Sremiču so krški gasilci reševali vozilo, ki je zdrsnilo z zasnežene ceste. (Foto: PGE Krško)

Na slovenskih cestah je sneg včeraj povzročil precej težav, z uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da so se zaradi mokrega in težkega snega podirala drevesa na vozišča, vozila, objekte ter na komunikacijske in elektroenergetske vode.

Novega sneženja ne bo. "Snežna odeja pa bo obležala verjetno kakšen teden dni. Glede na pričakovane nizke temperature v naslednjih nočeh bo malo pomrznila, tako snega ne bo prav hitro pobralo. Lahko pa, da se bo v prihodnjih dneh višina snežne odeje zmanjševala, a pred koncem prihodnjega tedna je marsikje ne bo pobralo," je dejal meteorolog Brane Gregorčič.

"Zaradi nizkih temperatur se tudi drevesa, ki so zdaj pravljično zasnežena, še ne bodo hitro otresla snega," je dejal. Po njegovih besedah bomo imeli še nekaj časa lepo zimo.

Pred nami je torej suh in mrzel konec tedna. "Najhladneje bo do ponedeljka, potem bo mraz popuščal, ampak nobenih večjih vremenskih procesov do konca meseca ni predvidenih," je zaključil Gregorčič.

Najnižje jutranje temperature bodo od minus 12 do minus 5, na Primorskem okoli 0 stopinj Celzija. V soboto bo jasno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj.

Včeraj so bile seveda ves dan na terenu dežurne službe. Regijska centra za obveščanje o veliko dogodkih ne poročata.

Ob 18.08 na Sremiču pri Krškem osebno vozilo zdrsnilo iz zasneženega cestišča. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj, preprečili nadaljnji zdrs vozila in zimski služni pomagali vozilo postaviti na cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 16.08 je v ulici Podlog na Mirni podrto drevje oviralo promet. Gasilci PGD Mirna so razžagali in odstranili več podrtih dreves

Ob 9.48 so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško s pomočjo avtolestve očistili sneg s pokritega objekta za šport.

Ob 15.58 so na relaciji Brestanica-Anže-Kostanjek-Zdole gasilci PGE Krško s pomočjo avtolestve odstranili več podrtih dreves.

Ob 12.17 so tudi gasilci PGD Boštanj v Vrhu in Apneniku pri Boštanju odstranili več podrtih dreves.

M. K.