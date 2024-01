FOTO: Dolenjska AC zaprta; ponekod prepoved prometa za tovornjake; še slabše bo

19.1.2024 | 07:50

V večjem delu Slovenije in višje ležečih predelih močno sneži. Na cestah so plužne in posipne skupine, promet pa poteka počasneje in je ponekod oviran. Težave so na štajerski avtocesti, kjer je zaradi zdrsov tovornih vozil zaprtih nekaj odsekov, na Dolenjskem in Koroškem ponekod velja prepoved prometa za težje tovornjake.

Po napovedih se bodo vozne razmere še poslabšale. Na prometno informacijskem centru voznike zato opozarjajo, naj se na pot odpravijo prej kot običajno in ne brez obvezne zimske opreme. Največ težav pričakujejo na avtocestnih vzponih ter na Primorskem, kjer bodo dodatne težave zaradi močnih sunkov burje. Zaradi zmerne do močne burje je za jugozahod države za danes izdano oranžno vremensko opozorilo.

Voznike tovornih vozil ponekod že izločajo. Za tovornjake, težje od 7,5 tone, že velja prepoved vožnje na cestah Novo mesto-Metlika, Soteska-Črmošnjice-Črnomelj in Jugorje pri Metliki-Štrekljevec-Ručetna vas. Prav tako prepoved velja na cesti Velenje-Mislinja, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste.

Že nekaj časa so težave na štajerski avtocesti. Tam je trenutno zaradi zdrsov tovornih vozil med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaprt vozni pas proti Mariboru, zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Promet je oviran tudi pred priključkom Žalec proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas pred priključkom Šmartno proti Ljubljani.

Padavine so se do jutra razširile nad večji del Slovenijo. Po nižinah Primorske bo danes deževalo, drugod pa dež prehaja v sneg, meja sneženja se bo v večjem delu države spustila do nižin. Marsikje bo močneje snežilo. Glavnina padavin bo padla med 6. in 10. uro, nato bodo od severovzhoda začele slabeti.

Po napovedih bo zapadlo od nekaj centimetrov snega na severovzhodu države pa do 10 do 20 centimetrov na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem in Koroškem. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Na prehodu z Notranjske na Primorsko bo delala tudi snežne zamete.

Na cestah so plužne in posipne skupine. Iz Darsa so sporočili, da bodo preventivno posipanje začeli pred začetkom sneženja, s pluženjem pa, ko se bo sneg začel oprijemati vozišča. Posebej opozarjajo na možne težave na primorski avtocesti in vipavski hitri cesti zaradi burje in kot neugodno ocenjujejo tudi napoved, da bodo prav v času jutranje prometne konice okrepljene snežne padavine.

Dodano ob 8.15:



Dolenjska avtocesta je zaprta pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu ter med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani.

Sneženje že od jutra precej težav povzroča v prometu na avtocestah, na primorski avtocesti se stanje poslabšuje tudi zaradi vse močnejše burje. Dars je skupaj s policijo začel izločati tovornjake na štajerski avtocesti, po napovedih jih bodo izločali tudi na primorski avtocesti. Trenutno sta zaprti dolenjska avtocesta in vipavska hitra cesta.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je trenutno dolenjska avtocesta zaprta pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu. Vipavska hitra cesta pa je zaradi zdrsov tovornih vozil zaprta med priključkom Vipava in razcepom Nanos proti Razdrtemu.

Na štajerski avtocesti so pred priključkom Žalec proti Mariboru že začeli izločati tovorna vozila, težja od 7,5 tone. Po napovedih Darsa bodo tovorna vozila kmalu začeli izločati tudi na primorski avtocesti, so pojasnili za STA.

Številna opozorila niso zalegla, zgodilo so se številne prometne nesreče in zdrsi tovornih in osebnih vozil. Največ težav zaradi zdrsov tovornih vozil je na štajerski avtocesti, je dejal Vasja Podkrižnik s prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Promet po državi je močno upočasnjen, na delu so plužne in posipne skupine, ki tam, kjer je prišlo do zdrsov, ne morejo dobro opraviti svojega dela, je opozoril Podkrižnik. "Če ni nujno, ne na pot. Če pa morate, pa zagotovo in samo z dobro zimsko opremo," je podčrtal Podkrižnik.

Trenutno je zaradi zdrsov tovornih vozil na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaprt vozni pas proti Mariboru ter vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zaradi zdrsa je zaprta tudi cesta Poljana-Šentvid.

Na Policijski upravi Maribor so zgolj med 5. in 8. uro obravnavali 15 prometnih nesreč z materialno škodo in štiri z lažjimi telesnimi poškodbami. Voznikom svetujejo, naj ne pozabijo na lopato, orodje za čiščenje snega in veliko strpnosti. "V avtu imejte dovolj goriva, na pot pa se odpravite z očiščenim vozilom, pravočasno in nikakor brez zimske opreme. Obvezno vnaprej preverite prometne razmere na relaciji, na katero se podajate. Policisti opozarjamo tudi na ustrezno varnostno razdaljo, ki je v takšnih situacijah izjemno pomembna," sporočajo.

Slavko Bračko iz podjetja Pomgrad, ki je vodja vzdrževanja cest v večjem delu Štajerske, je davi povedal, da so vse plužne enote na terenu. "Zaenkrat nekih posebnosti ne beležimo. Padavine so se začele opolnoči, najprej dež, ki pa je med 4. in 5. uro prešel v sneg," je povedal. Tudi med jutranjo prometno konico zunaj avtocest ni bilo večjih zastojev ali zdrsov vozil. "Trenutno v prometu zagotavljamo prevoznost za vozila, ki so z zimsko opremo," je dodal.

