JEK 2 in referendum - odzivi

"Večgeneracijski projekti, kot je gradnja drugega bloka krške nuklearke (Jek 2), si zaslužijo strokovno neodvisen, pazljiv in konservativen pristop, mednarodno sodelovanje s sosedi ter povsem odprto in demokratično soodločanje državljanov," so ob potezi poslanske skupine SDS, ki je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma na to temo, zapisali v stranki Vesna.

Za izvedbo referenduma je treba po njihovem mnenju zagotoviti nepristransko in strokovno razpravo ter ljudem predstaviti argumente za in proti, vse alternative in možne posledice različnih scenarijev. "Jedrska energija ni in ne more biti poceni vir, ni ne zanesljiv ne varen vir ter ni brezogljična," so znova opozorili.

Kot so obrazložili, bo Slovenija pri pridobivanju jedrske energije v stalni odvisnosti od dobave urana, ta pa je glede na geopolitične razmere v svetu nezanesljiva. Pri varnosti se po njihovem ne sme spregledati okoljskih vplivov in vprašanja skladiščenja odpadkov ter možnosti naravnih nesreč na potresnem območju.

Gradnja enega reaktorja bi po ocenah znašala okoli 15 milijard evrov, pri čemer so načrtovani stroški gradnje v vseh državah EU med projektom drastično poskočili, predvideni čas gradnje pa se je podaljšal, so navedli. Sredstva iz proračuna EU niso dovoljena za financiranje gradnje jedrskih elektrarn, Evropska investicijska banka ne financira teh investicij, prav tako ne mednarodni finančni trg. "Projekt je finančno prevelik za Slovenijo," so ocenili v Vesni.

Tudi SLS in Bogovič za čimprejšnjo izvedbo referenduma

Zunajparlamentarna stranka SLS in evropski poslanec Franc Bogovič se zavzemata za to, da o projektu Jek 2 odločijo ljudje in da se do referendumske odločitve pride čim prej. Posvetovalni referendum naj se izvede hkrati z volitvami v Evropski parlament, ki bodo v začetku junija, predlagajo.

"Želim, da vprašanje jedrske energije in gradnja drugega bloka krške nuklearke (Jek 2) ostaneta nadstrankarska tema, ki povezuje in krepi zavedanje, da smo za prihodnost preskrbe z energijo odgovorni sami," se je na predlog za razpis posvetovalnega referenduma na to temo odzval evropski poslanec Bogovič (SLS/EPP).

Pobudo za razpis posvetovalnega referenduma o gradnji Jeka 2 in manjših modularnih jedrskih reaktorjev so pozdravili tudi v stranki SLS. Prav je, da pridemo čim prej do referendumske odločitve o tem projektu, saj bomo tako omogočili prehod v nizkoogljično družbo, preprečili energetsko revščino in propad industrije zaradi predrage cene energije, so zapisali.

"Kot nekdanji dolgoletni župan Krškega in zagovornik jedrske energije trdno verjamem, da je energetski zeleni prehod v nizkoogljično družbo možen le v kombinaciji različnih obnovljivih virov energije skupaj z jedrsko energijo," je dejal Bogovič in dodal, da se zavedanje o tem, da je in bo jedrska energija ena ključnih za prihodnost na evropskih tleh, krepi tudi v Evropskem parlamentu.

V energetiki moramo po njegovem spoštovati pravilo tehnološke nevtralnosti. Ob tem potrebujemo vse tehnologije, ki lahko zagotovijo odpornost, zanesljivost ter konstantnost oskrbe s konkurenčno, nizkoogljično električno energijo, je še ocenil.

STA; M. K.