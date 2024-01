Poraz z Budućnostjo

15.1.2024 | 08:00

Foto:KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 16. krogu lige Aba v Novem mestu izgubili proti Budučnosti s 75:86 (23:25, 38:56, 56:77).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 500, sodniki: Hordov, Hadžić, Terlević (vsi Hrvaška).

* Krka: Planinić 11 (4:4), Hamilton 15 (1:1), Stergar 10 (4:4), Cerkvenik 13, Jurković 2 (2:2), Špan 10 (3:3), Škedelj 6, Radovanović 8 (3:4).

* Budučnost: Mihailović 16 (3:5), Magee 6, Jones 7 (3:3), Tanasković 7 (3:3), Wright 9 (1:1), Popović 4, Paul 20 (3:3), Kamenjaš 17 (7:8).

* Prosti meti: Krka 17:18, Budućnost 20:23.

* Met za tri točke: Krka 8:24 (Cerkvenik 3, Hamilton 2, Planinić, Špan, Radovanović), Budućnost 8:27 (Mihailović 3, Paul 3, Magee 2).

* Osebne napake: Krka 25, Budućnost 21.

* Pet osebnih napak: /

V Novem mestu presenečenja ni bilo. Budućnost, ki se bori za drugo mesto prvenstvene razpredelnice, je upravičila vlogo favoritov, tekma je bila izenačena le v prvem delu, gosti pa so si odločilno tekmo priigrali v drugi četrtini. V nadaljevanju so le pazili, da se ne bi Dolenjci, ki ostajajo pri treh zmagah in so na predzadnjem mestu lestvice, resneje približali.

Krka, ki je igrala brez poškodovanega Isaiha Cousinsa in obolelega Jurija Macure, je vodila le na začetku tekme, po petih točkah Jairusa Hamiltona je bilo na semaforju 7:2. Zadnjič so vodili z izidom 18:17, nato pa so reči v svoje roke začenjali jemati gosti. Z delnim izidom 8:0 so ušli, nato pa prednost le večali. Že ob polčasu so imeli 16 točk razlike, v tretji četrtini je prednost narasla, ob koncu tekme pa jo domači vendarle nekoliko znižali. Blizu črnogorski ekipi pa niso bili.

V domači ekipi, ki je zgrešila le enega od 18 prostih metih, je bil s 15 točkami najučinkovitejši Hamilton, pri gostih jih je Brandon Paul dosegel 20, zadel je tudi tri mete za tri točke.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitam gostom za zasluženo zmago. Ključen trenutek tekme so bile zadnje tri, štiri minute druge četrtine, in take luknje se nam dogajajo na vsaki tekmi. Mi večino tekme niti ne izgledamo slabo in vemo, kaj delamo in želimo, a se nam skoraj vedno, še posebej proti močnejšim nasprotnikom, kot je bila Igokea v popolni postavi ali sedaj Budućnost, zgodi nek black-out. Iz tega ne znamo izplezati, tekma se prelomi in konča. To se nam je tokrat zgodilo v zadnjih štirih minutah druge četrtine, ko je bilo 34-38. Borili smo se, delali sicer tudi napake, a naša igra je imela rep in glavo. Potem pa 18-4 v štiri minutah za Budućnost in potem je težko še karkoli narediti. Definitivno je 16 napadalnih skokov gostov preveč. V prvem polčasu smo tudi izgubili 11 žog, v drugem samo 4. Ta luknja je vsekakor tudi posledica nasprotnikove kakovosti, njihovega pritiska. Bili so agresivni in vedeli so, kje nas morajo počakati. Mi smo nekaj časa na to uspešno odgovarjali, potem pa v nekem trenutku preveč popustili. Določene stvari v igri se popravljajo in ne smemo odnehati. Še vedno na večini tekem v določenih trenutkih izgledamo povsem zgledno in solidno. Precej več bi lahko iztržili že sedaj. Moramo začeti verjeti vase in to poskušam dopovedati svojim igralcem. Nekateri so res mladi in jim je to prva izkušnja na tej ravni, a ne smemo odnehati. Na koncu se bodo prešteli mrtvi.«

Andrej Žakelj, trener Budućnosti VOLI: »Čestitke igralcem za zmago. V turbolentnemu stanju, v katerem smo, saj igramo po sistemu toplo-hladno, ni lahko čakati tekmo, v kateri smo favorit. Začeli nismo tako, kot smo se dogovorili. Še posebej v obrambi. Ko smo v drugi četrtini začeli igrati obrambo. smo dosegli nekaj lahkih košev, zadeli nekaj metov in zlomili domačine, ki so sicer neugoden nasprotnik. To je popotnica za naprej. Bili smo brez dveh, treh igralcev, tako da so dobili tudi nekateri drugi igralci priložnost. Nekateri so jo dobro izkoristili, nekateri ne. Z glavami smo že nekoliko na tekmi Eurocupa, saj že jutri potujemo v Grčijo. Sledi še petkova tekma v ABA ligi, tako da moramo najti način, da se osvežimo in pripravimo na ti tekmi.«

V naslednjem krogu bo Krka gostovala v Zadru.

Izidi 16. kroga košarkarske lige Aba in lestvica

- petek, 12. januar:

Split - Cedevita Olimpija 93:85 (25:20, 55:47, 74:64)

- sobota, 13. januar:

Mornar - Zadar 86:78 (25:21, 44:42, 62:56)

- nedelja, 14. januar:

Mega - FMP 86:72 (23:18, 46:32, 68:50)

Krka - Budućnost 75:86 (23:25, 38:56, 56:77)

19.30 Crvena zvezda - Borac

21.00 Studentski centar - Igokea

- ponedeljek, 15. januar:

18.00 Cibona - Partizan

* Lestvica:

1. Crvena zvezda 15 13 2 1327:1105 28

2. Cedevita Olimpija 16 11 5 1376:1358 27

3. Budućnost 16 11 5 1340:1247 27

4. Partizan 15 11 4 1405:1127 26

5. Mega 16 9 7 1375:1290 25

6. Zadar 16 8 8 1298:1258 24

7. Igokea 15 9 6 1218:1207 24

8. Split 16 7 9 1221:1289 23

9. Studentski centar 15 7 8 1285:1288 22

10. Borac 15 7 8 1190:1256 22

11. Cibona 15 6 9 1192:1271 21

12. FMP 15 5 10 1190:1302 20

13. Krka 16 3 13 1210:1379 19

14. Mornar 16 2 14 1195:1431 18

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn