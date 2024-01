Brezje: Pijan razgrajal in razbijal

11.1.2024 | 10:45

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči nekaj po 22. uri so policisti PP Novo mesto posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v naselju Brezje. Ugotovili so, da je pijan kršitelj motil javni red in mir, žalil je družinske člane in razbil steklo na vozilu. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog, danes med drugim poročajo iz PU Novo mesto.

Prijeli tri tihotapce

Na Obrežju so policisti nekaj po 13. uri kontrolirali voznika osebnega avtomobila Opel astra čeških registrskih oznak. 28-letni državljan Ukrajine je prevažal štiri državljane Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Okoli 17. ure so v Brežicah ustavili voznika osebnega avtomobila BMW X3, registrskih oznak Litve. 64-letni državljan Litve je prevažal štiri državljane Turčije. Okoli 23. ure so v Rigoncah kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volvo S60 bolgarskih registrskih oznak. 26-letni državljan Bolgarije je prevažal dva državljana Iraka in tri državljane Turčije. Trojici tihotapcev so odvzeli prostost in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Slovenska vas, Obrežje, Jesenice na Dolenjskem, Čatež ob Savi) prijeli 24 državljanov Sirije, šest državljanov Afganistana, dva državljana Iraka in državljana Pakistana ter na območju PP Metlika (Drašiči) šest državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 56. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 180 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin in prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.