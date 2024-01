Zagorelo v Plastoformu; z avtom v škarpo in na streho

10.1.2024 | 07:00

Včeraj ob 16.49 je v Šmarjeti, občina Šmarješke Toplice, v podjetju Plastoform zagorela žagovina v CNC obdelovalnem stroju. Gasilci PGD Šmarjeta, Orešje, Zbure in Bela Cerkev so pogasili požar in s termo kamero pregledali okolico požarišča.

Z avtom v škarpo in na streho

Ob 22.35 se je na lokalni cesti v naselju Čanje, občina Sevnica, osebno vozilo zaletelo v škarpo in se pri tem prevrnilo na streho. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili baterijo, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočin in preprečili nadaljnje iztekanje le teh. S tehničnim posegom so vozilo postavili na kolesa in nudili pomoč avto vleki. Poškodovanih ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BABNA GORA PRI DRAŠIČIH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA, izvod 8. BLOK 26.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOTE 1/0,4KV, TP ŽALOVIČE 2015, TP GOR. TOPLICE 1985;

-od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEŠTOVCI 2003.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK, izvod 4.ČEŠNJEVEK VIKENDI.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Libna, nizkonapetostno omrežje – Levo proti glavni cesti med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Zdole, nizkonapetostno omrežje – Zdole pa med 12:00 in 13:00 uro.

M. K.