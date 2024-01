Z gasilci do preminulega

9.1.2024 | 07:00

V nedeljo ob 10.52 so v Kračalih, občina Sodražica, gasilci PGD Gora nudili tehnično pomoč pri vstopu v stanovanjski objekt, tako so omogočili policistom in reševalcem NMP dostop do preminule osebe, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci odpirali avto

Sinoči ob 22.00 so gasilci PGE Krško v naselju Vrbina s strokovnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIŠKI HRIB na izvodu DESNO;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 2 na izvodu BETONSKI DROG DESNO in na izvodu BETONSKI DROG LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA2 izvod 2. LEVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MERCATOR CIKAVA, izvod 1. KOS;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT, izvod 1. ŠENTJOŠT;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NGC OB STRAŠKI CESTI, izvod 3. REGALNO SKLADIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE 1985;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR.TOPLICAH;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1 1945.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRIČ, izvod 3.PROTI RAZBORAM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Površje, nizkonapetostno omrežje – Zabukovje-Podulce med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Šedem, nizkonapetostno omrežje – KB proti Srebotnem med 8:00 in 10:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju Tp Šentlenart gozdna, nizkonapetostno omrežje – Gozdna Slovenijales pa med 12:30 in 14:00 uro.

